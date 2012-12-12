欧洲股市: 扩大涨势,因宏观经济忧虑缓解

* 泛欧绩优股指数FTSEurofirst上涨0.1% * 英美资源集团上涨,此前巴克莱上调其评级 * PSA标致雪铁龙大涨,因传言阿尔及利亚政府将购买该公司股权 路透伦敦12月12日 - 欧洲股市周三收高,受欧元区二线国家股指带动 ,欧洲股市在上涨三周后持稳,短期内有可能进一步上扬,因宏观经济风险 消退. 泛欧绩优股指数FTSEurofirst 300 收高0.80点,或0.1%,报1 ,139.65点,但盘中交投清淡,成交量仅为90日均值的77%.西班牙IBEX指数 涨0.6%,意大利FTSE MIB指数 扬升1.2%,带动地区股市涨 势. 技术图形显示,英股富时100指数,德国DAX指数, 法 国CAC 40指数 以及欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 与泛欧绩优股指数FTSEurofirst 300一道进入"超买"区,相对强弱指标(RS I)高于70,这可能导致涨势中断. 个股中,英美资源集团 大涨2.7%,此前巴克莱将该股评级从"减 持"上调至"中性". 处于困境中的法国汽车生产企业PSA标致雪铁龙 暴涨10.1%, 法国论坛报网站有报导称,阿尔及利亚政府可能将买入该公司股权. 交易商还提到,近期英国对冲基金Marshall Wace减持PSA标致雪铁龙 的卖空仓位. 英国富时100指数 收高0.35%,报5,945.85点;德国股市DAX指数 涨0.33%,报7,614.79点,法国CAC-40指数 升0.01%,报3,64 6.66点.(完)