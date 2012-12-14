欧洲股市: 收低,因投资者对近期涨势进行获利了结

* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收低0.1% * 能源股受挫,受巴克莱利空研究报告打压 路透伦敦12月14日 - 欧洲股市周五收低,因投资者对近期大涨之势进 行获利了结,一些人称,美国预算谈判陷入僵局的时间越长,欧洲股市就容 易陷入更深度回调. 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收低0.1%,报1,133.36点 . 盘中交投清淡,成交量是本已较低的90日均值的81.6%. "我认为今天欧洲股市下跌可能相当好地指出这一市场已经有点疲惫 了.此前涨势良好,目前仅是开始对涨势进行一点获利了结," Monument Se curities销售主管Andy Ash称. 目前主要问题仍是对美国预算僵局的担忧,以及美国是否会错过避免" 财政悬崖"的年底截止日期. 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数从11月低点反弹6.2%,发出了股市 认为最终将达成协议的强烈信号.但在季节性清淡交投中,任何的失望都可 能引发大幅跌势. STOXX欧洲600油气股指数 下跌0.5%,是受挫最严重的类股,因 受巴克莱利空研究报告打压,在该报告中,巴克莱调降道达尔 的 评级和目标股价,后者今日收低0.7%. 德国汽车生产企业戴姆勒 收高2.5%,为泛欧绩优股FTSEuro first 300指数贡献了最多升幅. 该公司推出振兴中国销售的举措,交易商称,该股上涨是因为预计其将 受益于中国经济前景改善和表现优于竞争对手. 英国富时100指数 收低0.13%,报5,921.76点;德国股市DAX指数 上升0.19%,报7,596.47点,法国CAC-40指数 大致收平于3, 643.28点.(完)