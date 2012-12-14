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阿姆斯特丹市场报道 | 2012年 12月 15日 星期六 02:54 BJT

欧洲股市: 收低,因投资者对近期涨势进行获利了结

* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收低0.1%
    * 能源股受挫,受巴克莱利空研究报告打压

    路透伦敦12月14日 - 欧洲股市周五收低,因投资者对近期大涨之势进
行获利了结,一些人称,美国预算谈判陷入僵局的时间越长,欧洲股市就容
易陷入更深度回调.
    
    泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收低0.1%,报1,133.36点
.
    
    盘中交投清淡,成交量是本已较低的90日均值的81.6%.
    
    "我认为今天欧洲股市下跌可能相当好地指出这一市场已经有点疲惫
了.此前涨势良好,目前仅是开始对涨势进行一点获利了结," Monument Se
curities销售主管Andy Ash称.
    
    目前主要问题仍是对美国预算僵局的担忧,以及美国是否会错过避免"
财政悬崖"的年底截止日期.
    
    泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数从11月低点反弹6.2%,发出了股市
认为最终将达成协议的强烈信号.但在季节性清淡交投中,任何的失望都可
能引发大幅跌势.
    
    STOXX欧洲600油气股指数 下跌0.5%,是受挫最严重的类股,因
受巴克莱利空研究报告打压,在该报告中,巴克莱调降道达尔 的
评级和目标股价,后者今日收低0.7%.
    
    德国汽车生产企业戴姆勒 收高2.5%,为泛欧绩优股FTSEuro
first 300指数贡献了最多升幅.
    
    该公司推出振兴中国销售的举措,交易商称,该股上涨是因为预计其将
受益于中国经济前景改善和表现优于竞争对手.
    
    英国富时100指数 收低0.13%,报5,921.76点;德国股市DAX指数
 上升0.19%,报7,596.47点,法国CAC-40指数 大致收平于3,
643.28点.(完)

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