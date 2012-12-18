欧洲股市: 收高,因市场寄望美国达成预算协议

* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数上涨0.4%,欧元区STOXX 50指数 上涨0.6% * VSTOXX指数触及五年低位,跌至美国VIX指数下方 * 诺基亚和阿尔卡特大涨,因为空头卖家回补仓位 * 空头卖家成为2012年的大输家--EDHEC数据 路透巴黎12月18日 - 欧洲股市周二上涨,欧元区绩优股指数触及近17 个月高位,因为投资者押注美国两党将达成协议避免迫近的撙节举措生效. 美国众议院议长贝纳在同共和党议员会议后承诺推进避免僵局的谈判 后,对美国将达成协议的预期升温,提振美股. 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 上涨0.4%,交易活跃,收于 1,137.43点.这距离上周所及2012年高位1,141.32点仅有几个点之差. 景气循环股成为最大的赢家之一,矿业巨擘力拓 和英美资源集 团 分别上涨2.8%和2.1%,银行类股亦上涨,瑞银 和西班牙 国际银行 分别扬升1.9%和2.2%. 欧元区绩优股指数Euro STOXX 50指数 上涨0.6%,收报2,6 43.50点,该水准为2011年中以来首见.该指数在过去七个月中累计蹿升29% ,部分受助于多家央行采取行动支持全球经济成长及化解欧元区债务危机. 在欧洲广泛被用来衡量投资者避险情绪的指标--Euro STOXX 50波动 率指数,或VSTOXX,周二跌至五年低位15.64. 该指数亦跌至华尔街"恐慌性指标"--VIX指数 下方.这意味着投 资者在为欧洲股市进一步上涨而布局. 英国富时100指数 收高0.4%,报5,935.90点,德国股市DAX指数< .GDAXI>收涨0.64%,报7,653.58点,法国CAC-40指数 收升0.29%,报3 ,648.63点. 今年迄今,英国富时100指数累计上涨约7%,德国股市DAX指数累计涨30 %,法国CAC指数累计上扬16%.泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数和欧元区S TOXX 50指数均分别累计上涨14%. 周二诺基亚 和阿尔卡特-朗讯(Alcatel-Lucent) 的股价分别跳涨7.9%和8.3%,延续了近来由于市场对这两家受困科技公司 的看法改善而驱动的大幅上涨之势.看法的改善促使空头卖家削减对上述 这两支股票的负面押注.(完)