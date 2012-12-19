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阿姆斯特丹市场报道 | 2012年 12月 20日 星期四 02:00 BJT

欧洲股市:小幅收高,投资人对美国能达成避免财政悬崖协议乐观

* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数上涨0.4%
    * 瑞信上调金融股评级,银行股和保险股领涨

    路透伦敦12月19日 - 欧洲股市周三上涨,因投资人对美国能达成避免
财政悬崖协议乐观,这令股市年底升势持续.
    
    泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 上涨0.4%,收报1,142.13
点,略低于19个月收盘高位.在过去15年中,该指数有12年在12月上涨.
    
    "鉴于过去几周市场大涨,风险意愿大举回潮.负面宏观新闻看来退居
次席,因投资人预期'财政悬崖'问题将得以解决,撤出避险资产和防御类股
."Guardian
Stockbrokers董事Atif Latif表示.
    
    银行股 领跑,大涨1.5%,保险股 升1.1%,大型投行的利
多报告扶助这些权重类股上涨.
    
    瑞信在2013年股市策略报告中将金融股评级由"均准"上调至"加码",
并重点指出英国的莱斯银行集团 估值同同业相比异常低廉,该股
劲扬4.4%.
    
    瑞士银行 因操纵全球指标利率被罚15亿美元,但分析师表示
罚款对投资人对该行的观点影响甚微,该股对此也无甚反应.
    
    欧元区绩优股指数Euro STOXX 50指数 上涨0.4%,收报2,6
54.69点,该水准为2011年8月以来最高.
    
    英国富时100指数 收高0.43%,报5,961.59点,德国股市DAX指数
 收涨0.19%,报7,668.50点,法国CAC-40指数 收升0.44%,报
3,664.59点.(完)

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