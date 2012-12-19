欧洲股市:小幅收高,投资人对美国能达成避免财政悬崖协议乐观

* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数上涨0.4% * 瑞信上调金融股评级,银行股和保险股领涨 路透伦敦12月19日 - 欧洲股市周三上涨,因投资人对美国能达成避免 财政悬崖协议乐观,这令股市年底升势持续. 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 上涨0.4%,收报1,142.13 点,略低于19个月收盘高位.在过去15年中,该指数有12年在12月上涨. "鉴于过去几周市场大涨,风险意愿大举回潮.负面宏观新闻看来退居 次席,因投资人预期'财政悬崖'问题将得以解决,撤出避险资产和防御类股 ."Guardian Stockbrokers董事Atif Latif表示. 银行股 领跑,大涨1.5%,保险股 升1.1%,大型投行的利 多报告扶助这些权重类股上涨. 瑞信在2013年股市策略报告中将金融股评级由"均准"上调至"加码", 并重点指出英国的莱斯银行集团 估值同同业相比异常低廉,该股 劲扬4.4%. 瑞士银行 因操纵全球指标利率被罚15亿美元,但分析师表示 罚款对投资人对该行的观点影响甚微,该股对此也无甚反应. 欧元区绩优股指数Euro STOXX 50指数 上涨0.4%,收报2,6 54.69点,该水准为2011年8月以来最高. 英国富时100指数 收高0.43%,报5,961.59点,德国股市DAX指数 收涨0.19%,报7,668.50点,法国CAC-40指数 收升0.44%,报 3,664.59点.(完)