欧洲股市: 基本持平,因美国预算磋商陷入僵局

* 美国预算磋商陷入僵局 * Carnival股价大跌,因公布2013年财测 * William Hill公布并购Sportingbet 路透伦敦12月20日 - 欧洲股市周四基本持平,因股指迫近超买水平, 且美国预算磋商陷入僵局,及邮轮运营商Carnival重挫6%,因忧虑其获利前 景. 泛欧绩优股FTSEurofirst 300 收升0.67点,至1,142.80点, 全日在狭窄的4点区间交投,14日强弱相对指标(RSI)为67.5,在70或以上将 被视为"超买". 美国政界人士就寻求协议避开财政悬崖的磋商僵持不下.财政悬崖将 可能损害美国经济. 邮轮运营公司Carnival 称2013年预订情况逊于上年,使投资 人担忧该公司的获利前景,Carnival股价大跌6.1%,成交放量. 爱立信 公布第四季减记后,股价下跌1.8%. William Hill 及伙伴GVC Holdings 在尾盘公布,他们 同意以4.85亿英镑(7.89亿美元)并购线上博彩公司Sportingbet. William Hill股价升1.7%,Sportingbet扬升2.9%,同业Paddy Power < PAP.I>上涨3.1%. 英国富时100指数 收低0.05%,报5,958.34点,德国股市DAX指数 收涨0.05%,报7,672.10点,法国CAC-40指数 收升0.06%,报 3,666.73点.(完)