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阿姆斯特丹市场报道 | 2012年 12月 21日 星期五 02:47 BJT

欧洲股市: 基本持平,因美国预算磋商陷入僵局

* 美国预算磋商陷入僵局
    * Carnival股价大跌,因公布2013年财测
    * William Hill公布并购Sportingbet

    路透伦敦12月20日 - 欧洲股市周四基本持平,因股指迫近超买水平,
且美国预算磋商陷入僵局,及邮轮运营商Carnival重挫6%,因忧虑其获利前
景.
    
    泛欧绩优股FTSEurofirst 300 收升0.67点,至1,142.80点,
全日在狭窄的4点区间交投,14日强弱相对指标(RSI)为67.5,在70或以上将
被视为"超买".
    
    美国政界人士就寻求协议避开财政悬崖的磋商僵持不下.财政悬崖将
可能损害美国经济.
    
    邮轮运营公司Carnival 称2013年预订情况逊于上年,使投资
人担忧该公司的获利前景,Carnival股价大跌6.1%,成交放量.
    
    爱立信 公布第四季减记后,股价下跌1.8%.
    
    William Hill 及伙伴GVC Holdings 在尾盘公布,他们
同意以4.85亿英镑(7.89亿美元)并购线上博彩公司Sportingbet.
    
    William Hill股价升1.7%,Sportingbet扬升2.9%,同业Paddy Power <
PAP.I>上涨3.1%.
    
    英国富时100指数 收低0.05%,报5,958.34点,德国股市DAX指数
 收涨0.05%,报7,672.10点,法国CAC-40指数 收升0.06%,报
3,666.73点.(完)

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