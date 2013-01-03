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阿姆斯特丹市场报道 | 2013年 1月 4日 星期五 02:45 BJT

欧洲股市: 收盘涨跌互见,瑞士绩优股补涨

* FTSEurofirst 300指数涨0.5%,欧元区Euro STOXX 50指数跌0.4%
    * 瑞士股市在假期过后补涨
    * 在美国公布非农就业数据前,风险似乎下降
    * 欧元回落暗示股市可能回调
    * 评级上调引发对阿尔卡特-朗讯空头回补

    路透巴黎1月3日 - 欧洲股市周四泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数
收高,受瑞士绩优股涨势带动,以及在美国非农就业数据公布前美国民间就
业数据增幅高于预期的助推.

    瑞士SMI指标 大涨2.9%,追赶上欧洲股市周三的升势,瑞银<UBS
N.VX>劲扬4.1%,罗氏 大涨3%.

    泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高0.5%,报1,162.56点,
为近两年来最高收位.

    欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 跌0.4%,报2,701.22点.
    
    美国民间就业服务机构ADP Employer Services周四发布的报告显示,
12月ADP民间就业人数增加21.5万人,远高于分析师预期.路透访问的分析
师原本预估,12月报告会显示就业人数增加13.3万. 数据
公布后,欧元区绩优股指数一度缩减跌幅,但反弹未能维持.

    Saxo Banque资深销售交易商Alexandre Baradez称,欧元下跌可能暗
示着欧洲股市很快下挫,因欧元通常先行一步.

    电信设备生产企业阿尔卡特-朗讯(Alcatel-Lucent) 大涨10
%,因瑞信上调其投资评级和目标价,引发市场对该股的兴趣,并促使卖空者
进一步削减空头部位.

    英国富时100指数 收高0.33%,报6,047.34点;德国股市DAX指数
 跌0.29%,报7,756.44点,法国CAC-40指数 收低0.34%,报3,
721.17点.(完)
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