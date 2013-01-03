欧洲股市: 收盘涨跌互见,瑞士绩优股补涨

* FTSEurofirst 300指数涨0.5%,欧元区Euro STOXX 50指数跌0.4% * 瑞士股市在假期过后补涨 * 在美国公布非农就业数据前,风险似乎下降 * 欧元回落暗示股市可能回调 * 评级上调引发对阿尔卡特-朗讯空头回补 路透巴黎1月3日 - 欧洲股市周四泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高,受瑞士绩优股涨势带动,以及在美国非农就业数据公布前美国民间就 业数据增幅高于预期的助推. 瑞士SMI指标 大涨2.9%,追赶上欧洲股市周三的升势,瑞银<UBS N.VX>劲扬4.1%,罗氏 大涨3%. 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高0.5%,报1,162.56点, 为近两年来最高收位. 欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 跌0.4%,报2,701.22点. 美国民间就业服务机构ADP Employer Services周四发布的报告显示, 12月ADP民间就业人数增加21.5万人,远高于分析师预期.路透访问的分析 师原本预估,12月报告会显示就业人数增加13.3万. 数据 公布后,欧元区绩优股指数一度缩减跌幅,但反弹未能维持. Saxo Banque资深销售交易商Alexandre Baradez称,欧元下跌可能暗 示着欧洲股市很快下挫,因欧元通常先行一步. 电信设备生产企业阿尔卡特-朗讯(Alcatel-Lucent) 大涨10 %,因瑞信上调其投资评级和目标价,引发市场对该股的兴趣,并促使卖空者 进一步削减空头部位. 英国富时100指数 收高0.33%,报6,047.34点;德国股市DAX指数 跌0.29%,报7,756.44点,法国CAC-40指数 收低0.34%,报3, 721.17点.(完)