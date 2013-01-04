欧洲股市: 升至22个月高位,受美国数据提振

* FTSEurofirst 300指数收高0.4%

* Euro STOXX 50指数升0.3%,今年上半年可能升7%

* Transocean领升市场,因BP原油泄露指控达成和解

路透伦敦1月4日 - 欧洲股市周五触及22个月高位,因数据带来支持,且钻井平台平承包商Transocean 领涨股市,因该公司与美国政府就与BP 墨西哥湾原油泄露事故相关的指控达成和解.

技术图表显示,股市上行趋势仍然完整,尽管稍早因忧虑美国联邦储备理事会(美联储,FED)的量化宽松计划下而跌.未来三至六个月,欧洲股市可能上升近7%.

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高0.4%,报1,167.24点,为2011年初来最高收位.从今年初迄今,该指数已升2.8%,受助于美国达成预算协议.去年,FTSEurofirst 300指数升13%,且从2012年6月低位迄今上升23%.

"人们一直忧虑的尾部风险有所下降.风险减弱,加之企业获利可能上升,令我们对市场持正面态度,"Exane BNP Paribas高级股市策略师Graham Bishop说.

美国劳工部周五公布,12月非农就业岗位增加15.5万个,与分析师预期大致相符,且略低于11月水平.失业率持稳于7.8%.新增就业岗位来自整体经济各个领域,制造业、建筑业及医疗保健领域均有覆盖.

美国供应管理协会(ISM)周五公布,12月非制造业指数为56.1,为去年2月来最高,预估为54.2;11月为54.7.[ID: nL4T0A93XO]

美国商务部周五公布,美国11月工厂订单与上月持平,预估为增长0.4%.10月确认为增长0.8%.

个股方面,Transcocean股价上扬5.9%,此前该公司与美国政府就与BP墨西哥弯原油泄漏事件相关指的控达成和解,同意支付14亿美元,承认Transcocean的工作人员在Deepwater Horizon要负上部份责任.BP股价攀升2.7%.

在股市近期大涨后,技术前景仍然正面.欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 升0.3%,报2,709.35点,分析师预期将触及新高.

巴克莱资本的技术分析师Lynnden Branigan表示,"市场看来特别强劲,目前偏向上行.未来几天指数可能呈横盘走势,之后将上升至新高."他补充说,未来三至六个月可能触及2,890点水平,上次触及该水准是在2011年7月.