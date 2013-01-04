欧洲股市: 升至22个月高位,受美国数据提振

欧洲股市：微幅收高，本季录得两年来最佳季度表现
路透伦敦/米兰3月31日 - 欧洲股市周五收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。
* FTSEurofirst 300指数收高0.4%
* Euro STOXX 50指数升0.3%,今年上半年可能升7%
* Transocean领升市场,因BP原油泄露指控达成和解
路透伦敦1月4日 - 欧洲股市周五触及22个月高位,因数据带来支持,且钻井平台平承包商Transocean 领涨股市,因该公司与美国政府就与BP 墨西哥湾原油泄露事故相关的指控达成和解.
技术图表显示,股市上行趋势仍然完整,尽管稍早因忧虑美国联邦储备理事会(美联储,FED)的量化宽松计划下而跌.未来三至六个月,欧洲股市可能上升近7%.
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高0.4%,报1,167.24点,为2011年初来最高收位.从今年初迄今,该指数已升2.8%,受助于美国达成预算协议.去年,FTSEurofirst 300指数升13%,且从2012年6月低位迄今上升23%.
"人们一直忧虑的尾部风险有所下降.风险减弱,加之企业获利可能上升,令我们对市场持正面态度,"Exane BNP Paribas高级股市策略师Graham Bishop说.
美国劳工部周五公布,12月非农就业岗位增加15.5万个,与分析师预期大致相符,且略低于11月水平.失业率持稳于7.8%.新增就业岗位来自整体经济各个领域,制造业、建筑业及医疗保健领域均有覆盖.
美国供应管理协会(ISM)周五公布,12月非制造业指数为56.1,为去年2月来最高,预估为54.2;11月为54.7.[ID: nL4T0A93XO]
美国商务部周五公布,美国11月工厂订单与上月持平,预估为增长0.4%.10月确认为增长0.8%.
个股方面,Transcocean股价上扬5.9%,此前该公司与美国政府就与BP墨西哥弯原油泄漏事件相关指的控达成和解,同意支付14亿美元,承认Transcocean的工作人员在Deepwater Horizon要负上部份责任.BP股价攀升2.7%.
在股市近期大涨后,技术前景仍然正面.欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 升0.3%,报2,709.35点,分析师预期将触及新高.
巴克莱资本的技术分析师Lynnden Branigan表示,"市场看来特别强劲,目前偏向上行.未来几天指数可能呈横盘走势,之后将上升至新高."他补充说,未来三至六个月可能触及2,890点水平,上次触及该水准是在2011年7月.
英国富时100指数 收高0.7%,报6,089.84点;德国股市DAX指数 上升0.26%,报7,776.37点,法国CAC-40指数 收高0.24%,报3,730.02点.(完)
路透伦敦/米兰3月31日 - 欧洲股市周五收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。
泛欧STOXX 600指数升0.4%，报378.5点，为近16个月以来最高收盘点位，巩固了由欧元区经济在经历多年疲弱后前景变得更加光明带动的升势。