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阿姆斯特丹市场报道 | 2013年 1月 8日 星期二 02:44 BJT

欧洲股市: 收低,公用事业类股带动大盘从近两年高点回落

* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数跌0.5%
    * 德意志银行悲观的研究报告打压公用事业类股
    * 巴塞尔三号协议放宽流动性要求,银行股上涨

    路透伦敦1月7日 - 欧洲股市泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数周一
于2013年首次收低,德意志银行对公用事业行业发表悲观的研究报告后,该
类股引领大盘普遍下跌.
    
    FTSEurofirst 300指数 今日收低0.5%,报1,161.57点.该指数
上周单周涨幅超过3%,并在周五触及近两年最高收位.
    
    "我认为股市涨势暂歇并不十分令人意外,"Standard Life
Investments全球策略主管Andrew Milligan称,该公司管理着大约1,630亿
英镑资产.
    
    投资者在全球经济危机多数时间远离股市后,目前已开始回到股市.
    
    根据EPFR数据,在截至1月2日一周,全球股市连续第六周为资金净流入
,主要受机构投资者资金流入带动.
    
    尽管欧洲股票基金自11月第三周以来首次出现流出,但来自美国的欧
洲股票基金录得连续第21周资金流入.
    
    公用事业类股 周一收低1.6%,表现较差.交易商称此前德意志
银行调降几家公用事业企业评级,并称该行业内没有可以避险的公司.
    
    德意志银行将RWE 、 E.ON 和EDF 评级
从"持有"下调至"卖出",导致这三档股票跌幅介于1.7%至3%.
    
     "2012年欧洲大陆公用事业股持续下跌,但我们认为该行业最糟糕情
况还未到来.我们预计中欧和北欧发电企业的获利将面临更多下档风险."
德意志银行在研究报告中称.
    
    而银行类股受到投资者追捧,此前巴塞尔银行监管委员会表示,将再给
予各银行四年时间和更多灵活性来建立现金缓冲,允许各银行将一些储备
投入运营,这应促进经济成长.
    
    Natixis 劲扬5%,意大利裕信银行(UniCredit) 
涨1.8%,Banco Popular 大涨2.1%.
    
    英国富时100指数 收跌0.41%,报6,064.58点;德国股市DAX指数
 下滑0.56%,报7,732.66点,法国CAC-40指数 下挫0.68%,报
3,704.64点.(完)
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