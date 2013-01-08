欧洲股市:跟随美股跌势收低,但银行股延续升势

欧洲股市：从16个月高位下滑，因油股和银行股走软
纽约总检察长宣布，纽约等多个州市开始对特朗普政府采取法律行动，控告其推迟数个消费者和商业产品的节能标准，违反联邦法后，股市扭转走势。
* FTSEurofirst 300指数跌0.1%,Euro STOXX 50指数跌0.2%
* Euro STOXX 50指数止步于自2011年来的重要阻力位
* 银行股延续升势,因巴塞尔规定软化
* 德国DAX指数受显示出口下滑的数据拖累
路透巴黎1月8日 - 欧洲股市周二下滑,跟随美股跌势,欧元区绩优股指数止步于一关键阻力位,且投资人为即将展开的财报季企业业绩可能低迷作准备.
但欧元区银行股进一步上涨令市场跌势受限.本周稍早消息称即将发布的全球银行流动性规定将软化,给予银行更多喘息空间,这引发银行股的升势.
Banco Popolare 大涨3.6%,法国兴业银行 升3.2%,意大利裕信银行(UniCredit) 升2.1%.
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收低0.1%,报1,160.20点,从周一触及的近两年高位进一步回落.
欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 跌0.2%,报2,691.45点.
在11月中开始的大涨后,欧元区绩优股Euro STOXX 50指数已在重大阻力位2,709点之前止步一周,该水准是2011年中大跌近30%的起始点.
"技术图表显示在重大阻力位前有些犹豫,所以短期内不太看好."Altedia Investment Consulting分析师Philippe de Vandiere表示.
"财报不会很好,许多企业业绩将受到重组成本打击.我们已经知道财报将低迷,所以焦点将在财测上."
周二美股收盘后,美国铝业 将为美国企业第四季业绩期拉开帷幕.
英国富时100指数 收低0.18%,报6,053.63点;德国股市DAX指数 跌0.48%,报7,695.83点,受显示德国出口和工业订单下滑的数据打压,法国CAC-40指数 微升0.03%,报3,705.88点.(完)
纽约总检察长宣布，纽约等多个州市开始对特朗普政府采取法律行动，控告其推迟数个消费者和商业产品的节能标准，违反联邦法后，股市扭转走势。
路透伦敦/米兰3月31日 - 欧洲股市周五收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。