欧洲股市:跟随美股跌势收低,但银行股延续升势

* FTSEurofirst 300指数跌0.1%,Euro STOXX 50指数跌0.2%

* Euro STOXX 50指数止步于自2011年来的重要阻力位

* 银行股延续升势,因巴塞尔规定软化

* 德国DAX指数受显示出口下滑的数据拖累

路透巴黎1月8日 - 欧洲股市周二下滑,跟随美股跌势,欧元区绩优股指数止步于一关键阻力位,且投资人为即将展开的财报季企业业绩可能低迷作准备.

但欧元区银行股进一步上涨令市场跌势受限.本周稍早消息称即将发布的全球银行流动性规定将软化,给予银行更多喘息空间,这引发银行股的升势.

Banco Popolare 大涨3.6%,法国兴业银行 升3.2%,意大利裕信银行(UniCredit) 升2.1%.

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收低0.1%,报1,160.20点,从周一触及的近两年高位进一步回落.

欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 跌0.2%,报2,691.45点.

在11月中开始的大涨后,欧元区绩优股Euro STOXX 50指数已在重大阻力位2,709点之前止步一周,该水准是2011年中大跌近30%的起始点.

"技术图表显示在重大阻力位前有些犹豫,所以短期内不太看好."Altedia Investment Consulting分析师Philippe de Vandiere表示.

"财报不会很好,许多企业业绩将受到重组成本打击.我们已经知道财报将低迷,所以焦点将在财测上."

周二美股收盘后,美国铝业 将为美国企业第四季业绩期拉开帷幕.