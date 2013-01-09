欧洲股市:创下数月收盘高位,受电信股大涨带动

欧洲股市：从16个月高位下滑，因油股和银行股走软
纽约总检察长宣布，纽约等多个州市开始对特朗普政府采取法律行动，控告其推迟数个消费者和商业产品的节能标准，违反联邦法后，股市扭转走势。
* FTSEurofirst 300指数升0.7%
* 电信股大涨,因报道称或组建泛欧基建网络
* 瑞银上调莱斯银行集团评级,银行股走强
* Sainsbury报告成长放缓,英国零售股下滑
路透伦敦1月9日 - 欧洲股市FTSEurofirst 300指数周三创下数月收盘高位,因电信股大涨,且新的业绩期开了个好头.
STOXX欧洲600电信股指数 劲扬2.6%,为涨幅最大类股,交易商指因金融时报报导,大型电信企业正讨论组建一个泛欧基建网络,以统一欧洲各国市场.
Telecom Italia 和法国电信 分别劲扬8.8%和4.3%.
该报道促使投资人回到去年表现最差的板块,去年电信股重挫19%,而大盘 则大涨18%.
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高7.78点,或0.7%,报1,167.98点,刷新上周五所创的22个月收盘高位.美国铝业 公布的季度盈利符合预期,而营收超过预期,为美国的业绩期开了个好头,对欧股也有帮助.
随着市场认为宏观经济风险不断消退,银行股 表现出众,在过去三个月大涨超过14%,周三升2.3%.
瑞银将莱斯银行集团 投资评级由"中性"上调至"买入",后者上扬4.9%.
Sainsbury's 公布成长放缓,该股大跌2.9%,英国零售股受牵连.
英国富时100指数 收高0.74%,报6,098.65点;德国股市DAX指数 升0.32%,报7,720.47点,法国CAC-40指数 收高0.31%,报3,717.45点.(完)
纽约总检察长宣布，纽约等多个州市开始对特朗普政府采取法律行动，控告其推迟数个消费者和商业产品的节能标准，违反联邦法后，股市扭转走势。
路透伦敦/米兰3月31日 - 欧洲股市周五收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。