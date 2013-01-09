欧洲股市:创下数月收盘高位,受电信股大涨带动

* FTSEurofirst 300指数升0.7%

* 电信股大涨,因报道称或组建泛欧基建网络

* 瑞银上调莱斯银行集团评级,银行股走强

* Sainsbury报告成长放缓,英国零售股下滑

路透伦敦1月9日 - 欧洲股市FTSEurofirst 300指数周三创下数月收盘高位,因电信股大涨,且新的业绩期开了个好头.

STOXX欧洲600电信股指数 劲扬2.6%,为涨幅最大类股,交易商指因金融时报报导,大型电信企业正讨论组建一个泛欧基建网络,以统一欧洲各国市场.

Telecom Italia 和法国电信 分别劲扬8.8%和4.3%.

该报道促使投资人回到去年表现最差的板块,去年电信股重挫19%,而大盘 则大涨18%.

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高7.78点,或0.7%,报1,167.98点,刷新上周五所创的22个月收盘高位.美国铝业 公布的季度盈利符合预期,而营收超过预期,为美国的业绩期开了个好头,对欧股也有帮助.

随着市场认为宏观经济风险不断消退,银行股 表现出众,在过去三个月大涨超过14%,周三升2.3%.

瑞银将莱斯银行集团 投资评级由"中性"上调至"买入",后者上扬4.9%.

Sainsbury's 公布成长放缓,该股大跌2.9%,英国零售股受牵连.