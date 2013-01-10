欧洲股市: 触及近两年高位后尾盘回落收低,奢侈品类股下挫

欧洲股市：创近16个月最高收位，市场轻松看待英国正式启动脱欧日
泛欧STOXX 600指数升0.4%，报378.5点，为近16个月以来最高收盘点位，巩固了由欧元区经济在经历多年疲弱后前景变得更加光明带动的升势。
* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数跌0.3%
* Euro STOXX 50指数涨0.07%
* Euro STOXX 50指数形成多头旗型态势
* 瑞士斯沃琪(Swatch)执行长的讲话引发奢侈品类股下跌
* 诺基亚股价跳涨,因旗下Lumia智能手机旺销引发空头回补
路透巴黎1月10日 - 欧洲股市周四收低,泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数从当日稍早触及的近两年高位回落,瑞士斯沃琪(Swatch) 执行长关于该国手表业出口前景的讲话打压了奢侈品类股.
许多交易商指称,关于衍生品市场大幅波动的市场传言是股市尾盘跌势的背后原因.
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收低0.3%,报1,164.65点,盘初升至1,170.29点,为2011年3月以来首见的高位.
斯沃琪执行长Nick Hayek称,预计今年瑞士手表业出口总体增长5-7%,低于2012年1-11月录得的12.6%的增幅.
全球最大奢侈品生产企业LVMH集团 下跌1.1%,Hermes 下挫1.8%,Richemont 大跌2.1%,斯沃琪下滑0.8%.
欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 收高0.07%,报2,708.27点,但未能收于主要阻力位2,709点上方.该指数上周形成多头旗型状态,如果明显升逾2,709点,该指数或将大幅上涨.
诺基亚 跳涨11%,此前公布Lumia智能手机销售强劲,这引发了空头回补涨势.
英国富时100指数 收高0.05%,报6,101.51点;德国股市DAX指数 下跌0.16%,报7,708.47点,法国CAC-40指数 收低0.39%,报3,703.12点.(完)
泛欧STOXX 600指数升0.4%，报378.5点，为近16个月以来最高收盘点位，巩固了由欧元区经济在经历多年疲弱后前景变得更加光明带动的升势。
汽车类股也大幅上涨，升1.6%，德国大陆集团和大众汽车攀升，扶助德国DAX指数升1.35%，创2015年4月以来的最高收位。
路透米兰3月27日 - 欧洲股市周一下滑，受矿业股和银行股跌势拖累，此前美国总统特朗普因支持票不足撤回医改议案，立法首战以失败告终，令投资人担心他兑现财政刺激政策承诺的能力。