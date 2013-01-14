欧洲股市: 触及两个最低收位,升势动能减退

欧洲股市：从16个月高位下滑，因油股和银行股走软
纽约总检察长宣布，纽约等多个州市开始对特朗普政府采取法律行动，控告其推迟数个消费者和商业产品的节能标准，违反联邦法后，股市扭转走势。
* FTSEurofirst 300指数收低0.3%
* Euro STOXX 50指数接近"超买"水平,容易下跌
* 股市健康盘整,中期前景正面
路透伦敦1月14日 - 欧洲股市周一收在两周低位,因苹果 iPhone 5需求忧虑带动美国股市下跌,使投资人对欧洲股市近期涨势了结部份获利.
技术图表显示,欧洲股市交投在接近"超买"水平,短期容易进一步下跌,尽管中期前景仍然正面,且市场有潜力创下新高.
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收跌0.3%,报1,159.76点,此为1月2日来最低收位,在本月稍早触及22个月高位.
该指数稍早攀升至1,167.10点高位,受助于一些并购消息,但之后跟随美国股市走软,因投资人忧虑市场可能失去动能.
"欧洲股市失去早盘的吸引力,受美股下跌拖累,且欧洲一些并购活动的消息不强,"Charles Stanley私人客户研究部主管Jeremy Batstone-Carr说.
意大利股市FTSE MIB指数 下滑0.6%,因该国政治存在不确定性.意大利下月进行选举,周日民调显示,选民对前意大利总理贝鲁斯柯尼的中间偏右政党联盟的支持率上升,可能使占优势的意大利左派政党即使在选举中胜出,要组建运作稳定的议会也更为困难.
欧元区绩优股Euro STOXX 50 index 下跌0.1%,至2,715.16点,相对强弱指标为68,表示交易状况接近超买,意味该指数容易下跌.
"短期而言,市场处于'超买',但我认为这是在2,600点水平上方健康盘整而已,没有别的,"Westhouse Securities技术分析师Dominic Hawker说.
德意志银行对市场中期前景也持正面看法.该行报告称,在2013年,新一轮企业增加股息,欧洲股市应从中得益.
英国富时100指数 收低0.22%,报6,107.86点;德国股市DAX指数 上升0.18%,报7,729.52点,法国CAC-40指数 上扬0.06%,报3,708.25点.(完)
纽约总检察长宣布，纽约等多个州市开始对特朗普政府采取法律行动，控告其推迟数个消费者和商业产品的节能标准，违反联邦法后，股市扭转走势。
路透伦敦/米兰3月31日 - 欧洲股市周五收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。