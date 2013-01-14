欧洲股市: 触及两个最低收位,升势动能减退

* FTSEurofirst 300指数收低0.3%

* Euro STOXX 50指数接近"超买"水平,容易下跌

* 股市健康盘整,中期前景正面

路透伦敦1月14日 - 欧洲股市周一收在两周低位,因苹果 iPhone 5需求忧虑带动美国股市下跌,使投资人对欧洲股市近期涨势了结部份获利.

技术图表显示,欧洲股市交投在接近"超买"水平,短期容易进一步下跌,尽管中期前景仍然正面,且市场有潜力创下新高.

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收跌0.3%,报1,159.76点,此为1月2日来最低收位,在本月稍早触及22个月高位.

该指数稍早攀升至1,167.10点高位,受助于一些并购消息,但之后跟随美国股市走软,因投资人忧虑市场可能失去动能.

"欧洲股市失去早盘的吸引力,受美股下跌拖累,且欧洲一些并购活动的消息不强,"Charles Stanley私人客户研究部主管Jeremy Batstone-Carr说.

意大利股市FTSE MIB指数 下滑0.6%,因该国政治存在不确定性.意大利下月进行选举,周日民调显示,选民对前意大利总理贝鲁斯柯尼的中间偏右政党联盟的支持率上升,可能使占优势的意大利左派政党即使在选举中胜出,要组建运作稳定的议会也更为困难.

欧元区绩优股Euro STOXX 50 index 下跌0.1%,至2,715.16点,相对强弱指标为68,表示交易状况接近超买,意味该指数容易下跌.

"短期而言,市场处于'超买',但我认为这是在2,600点水平上方健康盘整而已,没有别的,"Westhouse Securities技术分析师Dominic Hawker说.

德意志银行对市场中期前景也持正面看法.该行报告称,在2013年,新一轮企业增加股息,欧洲股市应从中得益.