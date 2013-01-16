欧洲股市: 基本持平,升势料仍然完整

* FTSEurofirst 300指数下跌0.02%,Euro STOXX 50指数上升0.04%

* 矿业股回落,跟随金属价格下跌,因忧虑中国需求

* 欧元区股市仍相对便宜-法国兴业的Kaloyan

* 波音梦幻客机问题,航空航天股受创

路透巴黎1月16日 - 欧洲股市周三基本持平,从日内低位反弹,因许多投资人利用股市下跌的机会增加他们在股市的敞口,但矿业股因金属价格受中国需求忧虑而走软拖累下挫.

力拓 下跌0.9%,Vedanta Resources 下滑1.4%,Xstrata 回落3.4%.

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 小幅收低0.02%,至1,159.95点,早盘下跌多至0.5%.

该指数从年初迄今累计上升2.3%,且在本月稍早触及约两个月高位,从11月中迄今升8.8%,因对欧元区解体的忧虑消退,引发投资人在较低水平买入欧洲股票.

欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 小升0.04%,至2,702.54点.该指数从6月初以来累计跳升32%,由银行股领涨,其中包括法国农业信贷银行(Credit Agricole) 和Mediobanca 期内股价均跳升逾一倍.

"欧洲股市的追升势头将会持续,"Societe Generale CIB全球资产配置策略师Roland Kaloyan说,"目前没有理由换出.股市充满了大量流动性,低波动率水平正支持资金流入,且股票估值仍具吸引力."

波音 787梦幻客机的欧洲供应商股价下跌,因日本两大航空公司停飞旗下787客机,此前一部787客机紧急降落,为该种飞机一系列事故的最新消息,令对梦幻客机安全性的忧虑加重.

在美国上市的波音股价下跌2.6%,其同业空中客车母公司EADS 则上扬0.9%.

Finmeccanica 下滑0.5%,Zodiac Aerospace 下跌0.5%,MTU Aero Engines 跌0.7%,Thales 滑落0.6%.