欧洲股市: 小幅收跌,因英国和美国数据疲弱

* 泛欧绩优股指数FTSEurofirst 300收跌0.2%

* 英国和美国数据抵销了中国GDP增长加速带来的推动

* 消费者信心数据打压零售股

路透伦敦1月18日 - 欧洲股市周五走低,因令人失望的英国和美国经济数据损及市场人气,但技术支撑和央行正在实施的刺激举措使主要指数坚守在数月高位.

泛欧绩优股指数FTSEurofirst 300 小跌1.9点,收报1,163.64点.

英国零售销售骤降,令2013年预期蒙阴,另外,美国消费者信心连续第二个月意外回落,至逾一年来最低.这些数据使全球成长前景受到影响.

这拖累零售股 走低,基本资源股 回吐部分涨幅,稍早公布的数据显示,12月中国经济成长加速,为两年来首次.数据公布后,基本资源股上扬.

"良好的中国数据,和合理的美国企业业绩为股市提供不错的支撑.我认为,市场可能进一步走高,但推动因素逐步枯竭,"Brewin Dolphin的投资组合策略部的主管Guy Foster表示.

最近,欧洲股市的涨势停滞不前.

自1月3日触及近两个月高位后,FTSEurofirst 300指数陷于10个点的狭窄区间内,英国蓝筹股指数处于四年半高位,但最近,股市已建立一定的技术和基本面支撑.

EuroSTOXX 50指数指 自11月以来累计上扬约12%,但由于对走势逆转的忧虑加剧,以及该指数的波动性接近五年低位,目前是时候买入部分低价股以防股市回落.

欧洲企业将从下周其开始公布业绩.根据汤森路透StarMine提供的数据,预计第四季平均获利同比下降1%,预期美国企业的平均获利将增长2.1%.