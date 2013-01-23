欧洲股市: 小幅上涨,升幅因银行股遭遇获利了结而受限

* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数升0.2%,Euro STOXX 50指数跌0.3%

* 获利了结打压银行股

* 市场正酝酿担忧潜在货币战争带来的影响

路透巴黎1月23日 - 欧洲股市周三小幅上涨,再度接近近期触及的约两年高位,但投资人对银行股和保险股作新一轮获利了结限制了股市的涨幅.

公司业绩是市场焦点所在,联合利华(Unilever) 公布的营收优于预期,股价大涨3.1%,触及纪录高位.

诺华制药 扬升4.1%,之前公司公布的销售增长预估令投资人感到安慰.

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高0.2%,报1,167.65点,较两周前触及2011年初来的最高位1,170.29不远.

不过,欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 下跌0.3%,至2,708.28点,因金融股触及本年迄今最高水平后下跌,拖累该股指下滑.

Banco Popolare 急跌4.1%,法国农业信贷集团 下滑2.5%,Aegon 滑落2.2%.

尽管今天金融股走软,但STOXX欧元区银行股指数 在2013年迄今仍上涨10%,至今是表现最好的板块.

周三稍晚,美国科技巨擘苹果 将公布季度业绩.

"投资人正忧虑汇率战争风险,及它对股上升势的影响,"Saxo Banque交易商Alexandre Baradez说.

多个国家央行总裁最近谈到货币竞争贬值带来的风险,因日本和美国等国家的决策者一直采取激进行动推动经济增长