欧洲股市: 小幅上涨,升幅因银行股遭遇获利了结而受限

欧洲股市：微幅收高，本季录得两年来最佳季度表现
路透伦敦/米兰3月31日 - 欧洲股市周五收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。
* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数升0.2%,Euro STOXX 50指数跌0.3%
* 获利了结打压银行股
* 市场正酝酿担忧潜在货币战争带来的影响
路透巴黎1月23日 - 欧洲股市周三小幅上涨,再度接近近期触及的约两年高位,但投资人对银行股和保险股作新一轮获利了结限制了股市的涨幅.
公司业绩是市场焦点所在,联合利华(Unilever) 公布的营收优于预期,股价大涨3.1%,触及纪录高位.
诺华制药 扬升4.1%,之前公司公布的销售增长预估令投资人感到安慰.
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高0.2%,报1,167.65点,较两周前触及2011年初来的最高位1,170.29不远.
不过,欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 下跌0.3%,至2,708.28点,因金融股触及本年迄今最高水平后下跌,拖累该股指下滑.
Banco Popolare 急跌4.1%,法国农业信贷集团 下滑2.5%,Aegon 滑落2.2%.
尽管今天金融股走软,但STOXX欧元区银行股指数 在2013年迄今仍上涨10%,至今是表现最好的板块.
周三稍晚,美国科技巨擘苹果 将公布季度业绩.
"投资人正忧虑汇率战争风险,及它对股上升势的影响,"Saxo Banque交易商Alexandre Baradez说.
多个国家央行总裁最近谈到货币竞争贬值带来的风险,因日本和美国等国家的决策者一直采取激进行动推动经济增长
英国富时100指数 上升0.3%,报6,197.64点;德国股市DAX指数 上涨0.15%,报7,707.54点;法国CAC-40指数 下跌0.4%,报3,726.17点.(完)
路透伦敦/米兰3月31日 - 欧洲股市周五收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。
泛欧STOXX 600指数升0.4%，报378.5点，为近16个月以来最高收盘点位，巩固了由欧元区经济在经历多年疲弱后前景变得更加光明带动的升势。