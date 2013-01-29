欧洲股市: 升至两年新高,由矿业股领涨

* FTSEurofirst 300指数升0.4%

* 美国数据及中国经济增长言论带动矿业股上扬

* Euro STOXX 50波动率指数接近六年低位

路透伦敦1月29日 - 欧洲股市周二触及两年新高,受矿业股提振,因美国房价数据强劲及有关全球最大金属消费者中国经济增长的言论,使投资人对经济复苏感到乐观.

稍早公布的报告显示,美国11月房价上升,为美国楼市复苏提供进一步凭证.中国智库将2013年经济增长预估从8.2%上调至8.4%,指因上半年经济增长较快.

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高0.4%,报1,177.79点,为2011年2月18日来最高收位,较6月低位累计上升约24%.矿业股 尾盘升1.8%.

基金经理和策略师称,股市录得如此升幅后可能呈平稳走势,不太可能短期大幅下跌.

Euro STOXX 50波动率指数 周二收在接近六年最低收位,为股市需求不继改善的强劲信号.

英美资源集团 大涨3%,领升矿业股,因公司对旗下巴西Minas Rio铁矿计划提供更清晰的资料,投资人感到鼓舞.

银行股 承压,苏格兰皇家银行 大跌6%,此前华尔街日报报导,该行接近以7.85亿美元和英美当局达成Libor操纵案和解.

苏格兰皇家银行成交放量,成交量为其90日均值的257%,FTSEurofirst 300指数成交量为其90日均值的96%.