欧洲股市:大跌,政治不确定性升级促使投资人锁定获利

欧洲股市：微幅收高，本季录得两年来最佳季度表现
路透伦敦/米兰3月31日 - 欧洲股市周五收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。
* FTSEurofirst 300指数大跌1.5%
* Euro STOXX 50指数回吐今年升幅
* 意大利和西班牙股指受政治忧虑拖累
* 德国商业银行季度亏损,股价大跌
路透伦敦2月4日 - 欧洲股市周一大跌,因主要欧元区负债国家政治不确定性升级,促使投资人趁股指升至近数年高位后锁定获利.
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 大跌1.5%,报1,150.91点,为12月31日来最低收位,该指数在1月底前一度触及近两年高位1,178.55点,该轮升势令股指自11月低点反弹近8%.
欧元区蓝筹股Euro STOXX 50 指数重挫3.1%,报2,625.17点,今年升幅尽数回吐.
西班牙反对党--社会党周日要求首相拉霍伊(Mariano Rajoy)为贪腐丑闻辞职,与此同时民调也显示,拉霍伊所属中右翼人民党的支持率跌至记录最低水平. 而在意大利,前总理贝鲁斯柯尼在本月即将举行的大选中支持率越来越高.这些都令投资人担心欧元区经济成长和稳定可能受到威胁.
这推高欧元区二线国家公债收益率,促使对欧元区银行股的一些获利了结,银行股指数 暴跌5%,西班牙IBEX股指 大跌3.8%,意大利FTSE MIB指数 重挫4.5%.
德国商业银行放量急挫5.9%,此前该行公布的季度亏损大于预期.
英国富时100指数 大跌1.58%,报6,246.84点;德国DAX指数 重挫2.49%,报7,638.23点;法国CAC-40指数 大跌3.01%,报3,659.91点.(完)
路透伦敦/米兰3月31日 - 欧洲股市周五收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。
泛欧STOXX 600指数升0.4%，报378.5点，为近16个月以来最高收盘点位，巩固了由欧元区经济在经历多年疲弱后前景变得更加光明带动的升势。