欧洲股市:大跌,政治不确定性升级促使投资人锁定获利

* FTSEurofirst 300指数大跌1.5%

* Euro STOXX 50指数回吐今年升幅

* 意大利和西班牙股指受政治忧虑拖累

* 德国商业银行季度亏损,股价大跌

路透伦敦2月4日 - 欧洲股市周一大跌,因主要欧元区负债国家政治不确定性升级,促使投资人趁股指升至近数年高位后锁定获利.

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 大跌1.5%,报1,150.91点,为12月31日来最低收位,该指数在1月底前一度触及近两年高位1,178.55点,该轮升势令股指自11月低点反弹近8%.

欧元区蓝筹股Euro STOXX 50 指数重挫3.1%,报2,625.17点,今年升幅尽数回吐.

西班牙反对党--社会党周日要求首相拉霍伊(Mariano Rajoy)为贪腐丑闻辞职,与此同时民调也显示,拉霍伊所属中右翼人民党的支持率跌至记录最低水平. 而在意大利,前总理贝鲁斯柯尼在本月即将举行的大选中支持率越来越高.这些都令投资人担心欧元区经济成长和稳定可能受到威胁.

这推高欧元区二线国家公债收益率,促使对欧元区银行股的一些获利了结,银行股指数 暴跌5%,西班牙IBEX股指 大跌3.8%,意大利FTSE MIB指数 重挫4.5%.

德国商业银行放量急挫5.9%,此前该行公布的季度亏损大于预期.