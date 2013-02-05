欧洲股市: 反弹并收高,正面企业财报与宏观经济数据提供帮助

* FTSEurofirst 300指数收高0.3%;Euro STOXX 50指数收涨1%

* Markit欧元区PMI缓和市场紧张情绪

* 货币战争才是"切实问题"--研究机构Valquant

路透巴黎2月5日 - 欧洲股市周二上扬,之前欧元区经济改善迹象帮助缓和投资者的焦虑情绪,昨日西班牙和意大利政策风险再度回归,曾引发市场下跌.

荷兰电信运营商KPN 却逆市而动.该公司公布配股40亿欧元(54亿美元)以避免债信评等遭到调降后,股价大跌16%.

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高0.3%,报1,154.47点.

欧元区蓝筹股Euro STOXX 50 指数上涨1%,报2,651.21电.周一时曾大幅下挫3.1%,因当时西班牙传来腐败丑闻,且民调显示意大利前总理贝鲁斯科尼在本月大选前支持率越来越高.

欧元区银行类股升幅居前.西班牙国际银行(Banco Santander) 劲扬3%.西班牙对外银行(BBVA)则上扬2.3%.法国巴黎银行 涨1.9%.

数据显示欧元区经济正处于复苏,尽管速度较慢,投资者感到安慰.Markit欧元区1月采购经理人指数(PMI)攀升至10个月高位,并且小幅高于初值.

"昨天欧洲南部的事件只是了结获利以及暂时松口气的一个借口.趋势依然是正面的,客户正在慢慢回到股市."Kepler Capital Markets交易商Patrice Perois表示.

"美国企业季报远远好于预期,这方面没什么好担心的.除了像今天的KPN和上周的Saipem 等小意外,欧洲方面的表现也相对不错."

根据汤森路透数据,迄今为止标准普尔500指数成份股企业有53%公布了业绩,其中有69%的企业获利超出预期.

而迄今STOXX 600 Europe指数成份股企业有19%公布了财报,其中仅有35%的企业业绩不及分析师预期.

慕尼黑再保 股价劲扬3.9%,此前该公司上调股息的幅度超出预估,同时该公司损失赔偿低于均值,投资收入也大幅上涨.

英国BP 上涨1.4%,该公司第四季业绩也超过预期.

"欧洲经济复苏依然存在风险,但是已经被消化了.目前人们真正担心的是,货币战争和欧元的力度.欧元再度上涨10%,将会引发每股盈余(EPS)下降4%,"Valquant的Eric Galiegue表示.

年初至今,欧元兑美元已经上涨了3%,因经济数据改善和市场认为欧债危机最坏的光景或已过去.