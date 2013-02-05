欧洲股市: 反弹并收高,正面企业财报与宏观经济数据提供帮助

欧洲股市：微幅收高，本季录得两年来最佳季度表现
路透伦敦/米兰3月31日 - 欧洲股市周五收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。
* FTSEurofirst 300指数收高0.3%;Euro STOXX 50指数收涨1%
* Markit欧元区PMI缓和市场紧张情绪
* 货币战争才是"切实问题"--研究机构Valquant
路透巴黎2月5日 - 欧洲股市周二上扬,之前欧元区经济改善迹象帮助缓和投资者的焦虑情绪,昨日西班牙和意大利政策风险再度回归,曾引发市场下跌.
荷兰电信运营商KPN 却逆市而动.该公司公布配股40亿欧元(54亿美元)以避免债信评等遭到调降后,股价大跌16%.
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高0.3%,报1,154.47点.
欧元区蓝筹股Euro STOXX 50 指数上涨1%,报2,651.21电.周一时曾大幅下挫3.1%,因当时西班牙传来腐败丑闻,且民调显示意大利前总理贝鲁斯科尼在本月大选前支持率越来越高.
欧元区银行类股升幅居前.西班牙国际银行(Banco Santander) 劲扬3%.西班牙对外银行(BBVA)则上扬2.3%.法国巴黎银行 涨1.9%.
数据显示欧元区经济正处于复苏,尽管速度较慢,投资者感到安慰.Markit欧元区1月采购经理人指数(PMI)攀升至10个月高位,并且小幅高于初值.
"昨天欧洲南部的事件只是了结获利以及暂时松口气的一个借口.趋势依然是正面的,客户正在慢慢回到股市."Kepler Capital Markets交易商Patrice Perois表示.
"美国企业季报远远好于预期,这方面没什么好担心的.除了像今天的KPN和上周的Saipem 等小意外,欧洲方面的表现也相对不错."
根据汤森路透数据,迄今为止标准普尔500指数成份股企业有53%公布了业绩,其中有69%的企业获利超出预期.
而迄今STOXX 600 Europe指数成份股企业有19%公布了财报,其中仅有35%的企业业绩不及分析师预期.
慕尼黑再保 股价劲扬3.9%,此前该公司上调股息的幅度超出预估,同时该公司损失赔偿低于均值,投资收入也大幅上涨.
英国BP 上涨1.4%,该公司第四季业绩也超过预期.
"欧洲经济复苏依然存在风险,但是已经被消化了.目前人们真正担心的是,货币战争和欧元的力度.欧元再度上涨10%,将会引发每股盈余(EPS)下降4%,"Valquant的Eric Galiegue表示.
年初至今,欧元兑美元已经上涨了3%,因经济数据改善和市场认为欧债危机最坏的光景或已过去.
英国富时100指数 上升0.58%,报6,282.76点;德国DAX指数 上涨0.35%,报7,664.66点;法国CAC-40指数 上扬0.95%,报3,694.70点.(完)
路透伦敦/米兰3月31日 - 欧洲股市周五收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。
泛欧STOXX 600指数升0.4%，报378.5点，为近16个月以来最高收盘点位，巩固了由欧元区经济在经历多年疲弱后前景变得更加光明带动的升势。