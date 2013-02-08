欧洲股市: 大幅收高1.2%,因经济前景拨云见日

欧洲股市：受石油股支撑微升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
* FTSEurofirst 300指数上涨1.2%
* 中美数据提振股市需求
* 银行股强势反弹
路透伦敦2月8日 - 欧洲银行业恢复状态,帮助该地区股市在周五反弹,此前数据也表明全球成长料增强,帮助推高股票需求.
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高13.82点,或1.2%,报1,162.10点.
美国贸易赤字收窄以及隔夜数据显示中国出口增长,为市场带来全球经济将巩固的希望.
此外,欧盟领导人在经历了超过24个小时的协商后,达成地区长期支出计划协议,为不确定性划上句号.
欧元区蓝筹股Euro STOXX 50 指数上涨1.3%,在200周移动均线2,616附近寻得支撑.该指数自12月中旬以来还未收在200周移动均线下方.
全球经济前景好转,帮助提振矿业类股 需求,后者上扬1%.但银行类股 劲升2.8%,是市场主要推动要素.
法国农业信贷银行(Credit Agricole)大幅上扬6.9%,此前Exane上调其评级至"表现优于大盘".挪威银行DNB 继上日大涨7后,今日再度录得4.6%的涨势.之前瑞银、野村和瑞士信贷银行均上调了评级.
银行类股整体上近乎扳回过去四天的大多数跌幅,但在14日移动均线175.75附近遇阻.
尽管FTSEurofirst 300指数今日表现强劲,但本周仍连续第二周收低,且进一步扮演较强阻力位的两年高点.
根据汤森路透数据,迄今为止有56%的欧洲企业第四季财报都符合或超过预期,但第四季同比表现萎缩22.5%.(完)
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路透伦敦4月4日 - 欧洲股市第二季开局表现平平，周二在交投震荡后小幅收涨，因油股和矿业股攀升，盖过汽车股下跌带来的压力。
纽约总检察长宣布，纽约等多个州市开始对特朗普政府采取法律行动，控告其推迟数个消费者和商业产品的节能标准，违反联邦法后，股市扭转走势。