欧洲股市: 大幅收高1.2%,因经济前景拨云见日

* FTSEurofirst 300指数上涨1.2%

* 中美数据提振股市需求

* 银行股强势反弹

路透伦敦2月8日 - 欧洲银行业恢复状态,帮助该地区股市在周五反弹,此前数据也表明全球成长料增强,帮助推高股票需求.

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高13.82点,或1.2%,报1,162.10点.

美国贸易赤字收窄以及隔夜数据显示中国出口增长,为市场带来全球经济将巩固的希望.

此外,欧盟领导人在经历了超过24个小时的协商后,达成地区长期支出计划协议,为不确定性划上句号.

欧元区蓝筹股Euro STOXX 50 指数上涨1.3%,在200周移动均线2,616附近寻得支撑.该指数自12月中旬以来还未收在200周移动均线下方.

全球经济前景好转,帮助提振矿业类股 需求,后者上扬1%.但银行类股 劲升2.8%,是市场主要推动要素.

法国农业信贷银行(Credit Agricole)大幅上扬6.9%,此前Exane上调其评级至"表现优于大盘".挪威银行DNB 继上日大涨7后,今日再度录得4.6%的涨势.之前瑞银、野村和瑞士信贷银行均上调了评级.

银行类股整体上近乎扳回过去四天的大多数跌幅,但在14日移动均线175.75附近遇阻.

尽管FTSEurofirst 300指数今日表现强劲,但本周仍连续第二周收低,且进一步扮演较强阻力位的两年高点.