欧洲股市: 收低,公用事业股及银行股领跌

欧洲股市：收盘基本持平，银行股和Dialog Semi下跌被奢侈品股上涨抵消
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数下跌0.2%
* Iberdrola下滑,拖累公用事业股表现
* 策略师认为股市下跌是买入机会
路透伦敦2月15日 - 欧洲股市周五微幅收低,受公用事业股及银行股下滑拖累,尽管一些策略师看到大盘可能再度上涨的技术因素和其他证据.
STOXX Europe 600公用事业股指数 及银行指数 表现最差,分别下跌0.6%和0.7%.
公用事业股下跌,受累于西班牙电力公司Iberdrola 大跌3.3%,交易商将其归因于Bankia 可能寻求出售其持有的Iberdrola股权.
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收低0.2%,报1,161.39点,接近1月初的水平.欧元区EURO STOXX 50指数 收低0.8%,报2,615.26点.
"我仍然相当乐观,股市在此次喘息后将进一步走高,"BNP Paribas Fortis Global Markets研究部主管Philippe Gijsels说.
Standard Life Investments全球策略主管Andrew Milligan表示,"我感觉是人们希望将资金投入该股市,而不是对股市获利了结."
只要Euro STOXX 50指数收在2,600点上方,GFT Markets分析师Fawad Razaqzada就看好该指数,不过他对阻力位在50日移动均线切入位2,670点区域,仍表示谨慎.
"如果收在该区域上方,应为短期进一步上涨铺平道路,首个目标位在2,700点,下一目标在2,750点,"他说.
英国富时100指数 上升0.01%,至6,328.26点.德国DAX指数 收低0.49%,至7,593.51点;法国CAC-40指数 下滑0.25%,报3,660.37点.(完)
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
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