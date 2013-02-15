欧洲股市: 收低,公用事业股及银行股领跌

* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数下跌0.2%

* Iberdrola下滑,拖累公用事业股表现

* 策略师认为股市下跌是买入机会

路透伦敦2月15日 - 欧洲股市周五微幅收低,受公用事业股及银行股下滑拖累,尽管一些策略师看到大盘可能再度上涨的技术因素和其他证据.

STOXX Europe 600公用事业股指数 及银行指数 表现最差,分别下跌0.6%和0.7%.

公用事业股下跌,受累于西班牙电力公司Iberdrola 大跌3.3%,交易商将其归因于Bankia 可能寻求出售其持有的Iberdrola股权.

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收低0.2%,报1,161.39点,接近1月初的水平.欧元区EURO STOXX 50指数 收低0.8%,报2,615.26点.

"我仍然相当乐观,股市在此次喘息后将进一步走高,"BNP Paribas Fortis Global Markets研究部主管Philippe Gijsels说.

Standard Life Investments全球策略主管Andrew Milligan表示,"我感觉是人们希望将资金投入该股市,而不是对股市获利了结."

只要Euro STOXX 50指数收在2,600点上方,GFT Markets分析师Fawad Razaqzada就看好该指数,不过他对阻力位在50日移动均线切入位2,670点区域,仍表示谨慎.

"如果收在该区域上方,应为短期进一步上涨铺平道路,首个目标位在2,700点,下一目标在2,750点,"他说.