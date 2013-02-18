欧洲股市: 连续第三日收低,Carlsberg领跌

欧洲股市：从16个月高位下滑，因油股和银行股走软
纽约总检察长宣布，纽约等多个州市开始对特朗普政府采取法律行动，控告其推迟数个消费者和商业产品的节能标准，违反联邦法后，股市扭转走势。
* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数下跌0.2%
* Carlsberg重挫5.8%,因业绩令人失望
* Natixis飙升22.5%,受重组计划提振
路透伦敦2月18日 - 欧洲股市周一连续第三日收低,丹麦啤酒商Carlsberg 领跌,此前该公司公布的获利结果令人失望.部分分析师预期,近期市场将进一步走软.
全球第四大啤酒商Carlsberg季度获利逊于预期,股价下跌5.8%.
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收低0.2%,报1,159.29点,进一步从1月底创下的两年收盘高点1,177.79回撤.成交量仅是90日均值的68%.美国股市因总统日假期休市.
部分分析师预计,最近的下跌主要是涨势停滞,而不是大幅修正的开始,而且任何下跌都是买入机会.之前,FTSEurofirst 300指数已自去年6月低点上涨约22%.
"近期市场很有可能略微进一步下跌,"巴克莱的市场策略师Henk Potts表示,但他对中远期前景比较乐观.
"我仍认为中远期来看,基本面仍然比较有利,体现在企业获利增长、并购活动、资产负债表稳健和估值不高."
欧元区EURO STOXX 50指数 收高0.1%,报2,616.65点.该指数在连跌两日后趋稳.
法国银行业者Natixis 大涨22.5%,此前该行表示将出脱20%的BPCE股权,这为提高股息创造了条件.
英国富时100指数 跌0.16%,至6,318.19点.德国DAX指数 收高0.46%,至7,628.73点;法国CAC-40指数 涨0.18%,报3,667.04点.(完)
纽约总检察长宣布，纽约等多个州市开始对特朗普政府采取法律行动，控告其推迟数个消费者和商业产品的节能标准，违反联邦法后，股市扭转走势。
路透伦敦/米兰3月31日 - 欧洲股市周五收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。