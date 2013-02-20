欧洲股市: 走低,股息下调和疲弱业绩打压市场人气

* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数回落0.3%

* RSA和汉莎航空在宣布下调股息后走低

路透伦敦2月20日 - 欧洲股市周三走低,RSA和汉莎航空(Lufthansa AG) 意外下调股息,以及Accor和必和必拓公布疲弱业绩打压市场人气.

泛欧绩优股FTSEurofirst指数 收跌3.01点,或0.3%,报1,168.72点.

英国最大的企业险保险商RSA 是跌幅最大的个股,之前该公司意外宣布下调股息20%,因投资回报疲弱,该股暴跌14.2%.

这一消息引发保险类股的连锁反应,英国英杰华集团(Aviva) 急跌4.1%,因Markit将该股股息预估下调了最多19%.

欧洲最大的航空公司汉莎航空 重挫6.2%,之前该公司宣布不发放股息,为三年来第二次.

欧洲矿业股 跌幅最大,下跌2.8%,至2012年12月初以来最低,受累于金属价格走低,交易商表示,因来自美国的未经证实的传言称,一大型商品基金出现问题.

该板块在14日移动均线切入位453.46遭遇阻力,同时还受到低迷业绩的影响,使人气进一步受创.全球性矿业公司必和必拓 急跌2.4%,该公司之前报告,半年获利骤降43%.

汤森路透Starmine提供的数据显示,本业绩期迄今,有54%的STOXX Europe 600指数 成份股企业公布业绩,其中仅有51%的企业业绩超过或符合预期,标普500指数成份股中,79%的企业已公布业绩,其中77%的业绩符合或超过预期.

英国指标指数富时100指数 盘中触及五年新高,但未能收在关键技术位之上,促使部分交易商预计,短期内将小幅回调.交易商称,该指数不可能守在6,400点之上的事实意味着,该指数未来数日走低的可能性增加.守在6,400点之上被许多市场人士视为短期内进一步上行的关键.