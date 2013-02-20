欧洲股市: 走低,股息下调和疲弱业绩打压市场人气

欧洲股市：小幅收低，投资人关注美国众议院医保议案投票
“最终未获通过可能令投资人失望，”LCG分析师Ipek Ozkardeskaya表示，“但值得注意的是，市场主要关注的仍是财政计划，以及无论医保议案投票结果是否令人失望，特朗普政府都可以继续推进其扩张性财政计划。”
* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数回落0.3%
* RSA和汉莎航空在宣布下调股息后走低
路透伦敦2月20日 - 欧洲股市周三走低,RSA和汉莎航空(Lufthansa AG) 意外下调股息,以及Accor和必和必拓公布疲弱业绩打压市场人气.
泛欧绩优股FTSEurofirst指数 收跌3.01点,或0.3%,报1,168.72点.
英国最大的企业险保险商RSA 是跌幅最大的个股,之前该公司意外宣布下调股息20%,因投资回报疲弱,该股暴跌14.2%.
这一消息引发保险类股的连锁反应,英国英杰华集团(Aviva) 急跌4.1%,因Markit将该股股息预估下调了最多19%.
欧洲最大的航空公司汉莎航空 重挫6.2%,之前该公司宣布不发放股息,为三年来第二次.
欧洲矿业股 跌幅最大,下跌2.8%,至2012年12月初以来最低,受累于金属价格走低,交易商表示,因来自美国的未经证实的传言称,一大型商品基金出现问题.
该板块在14日移动均线切入位453.46遭遇阻力,同时还受到低迷业绩的影响,使人气进一步受创.全球性矿业公司必和必拓 急跌2.4%,该公司之前报告,半年获利骤降43%.
汤森路透Starmine提供的数据显示,本业绩期迄今,有54%的STOXX Europe 600指数 成份股企业公布业绩,其中仅有51%的企业业绩超过或符合预期,标普500指数成份股中,79%的企业已公布业绩,其中77%的业绩符合或超过预期.
英国指标指数富时100指数 盘中触及五年新高,但未能收在关键技术位之上,促使部分交易商预计,短期内将小幅回调.交易商称,该指数不可能守在6,400点之上的事实意味着,该指数未来数日走低的可能性增加.守在6,400点之上被许多市场人士视为短期内进一步上行的关键.
英国富时100指数 升0.26%,至6,395.37点.德国DAX指数 收跌0.3%,至7,728.90点;法国CAC-40指数 挫0.69%,报3,709.88点.(完)
“最终未获通过可能令投资人失望，”LCG分析师Ipek Ozkardeskaya表示，“但值得注意的是，市场主要关注的仍是财政计划，以及无论医保议案投票结果是否令人失望，特朗普政府都可以继续推进其扩张性财政计划。”
路透伦敦/米兰3月23日 - 欧洲股市周四攀升，旅游和零售股领涨，因投资者对美国总统特朗普刺激政策的乐观情绪升温，美国众议院即将对特朗普总统的医保议案进行投票。
路透3月22日 - 欧洲股市周三触及两周低位，延续了昨日的跌势，受压于银行股走疲和安全服务公司Gemalto发布利润预警后急挫。