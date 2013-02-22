欧洲股市: 全线上涨,意大利周末大选前市场仍较谨慎

欧洲股市：微幅收高，本季录得两年来最佳季度表现
路透伦敦/米兰3月31日 - 欧洲股市周五收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。
* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数涨1.2%
* 德国Ifo企业景气判断指数创下2010年7月以来最大涨幅
* 大众汽车股价下跌,对2013年前景较为谨慎
路透伦敦2月22日 - 欧洲股市周五全面上涨,终盘收高,投资者利用昨日大跌的机会以更低的价格买入股票,不过交易商指称,鉴于意大利周末将举行大选,市场仍较谨慎.
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高1.2%,报1,165.58点.
周五公布的数据显示,德国2月Ifo企业景气判断指数以逾两年来最快速度上升,提振了市场人气.
Euro STOXX 50波动性指数 从昨日触及的三个月高位回落.
"今天人们看上去更加放松,Ifo企业景气判断指数显示至少德国经济正在朝正确方向迈进,"Baader Bank策略师Gerhard Schwarz称.
"我认为大盘目前处于消化阶段,这将持续几周,此后将恢复上涨走势."
欧元区STOXX 50指数 涨2%,报2,630.05点,从周四跌势中反弹.
但技术图形显示前景黯淡.巴克莱资本技术分析师Lynnden Branigan提醒称,除非上述指数收在2,670点上方,即50日移动均线和近期区间高点附近,否则大盘将进一步下跌.
周五波幅较大的个股中,欧洲最大汽车制造企业大众汽车(福斯汽车,Volkswagen) 跌近7%,为跌幅最大的FTSEurofirst 300指数成份股,由于欧洲汽车市场萎缩,该公司对其业务前景更加谨慎.
大众汽车股票成交放量,是其90日均值的四倍多,FTSEurofirst 300指数成交量则是其90日均值的102%.
英国富时100指数 涨0.7%,报6,335.70点.德国DAX指数 收高1.03%,报7,661.91点;法国CAC-40指数 大涨2.25%,报3,706.28点.(完)
路透伦敦/米兰3月31日 - 欧洲股市周五收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。
泛欧STOXX 600指数升0.4%，报378.5点，为近16个月以来最高收盘点位，巩固了由欧元区经济在经历多年疲弱后前景变得更加光明带动的升势。