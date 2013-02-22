欧洲股市: 全线上涨,意大利周末大选前市场仍较谨慎

* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数涨1.2%

* 德国Ifo企业景气判断指数创下2010年7月以来最大涨幅

* 大众汽车股价下跌,对2013年前景较为谨慎

路透伦敦2月22日 - 欧洲股市周五全面上涨,终盘收高,投资者利用昨日大跌的机会以更低的价格买入股票,不过交易商指称,鉴于意大利周末将举行大选,市场仍较谨慎.

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高1.2%,报1,165.58点.

周五公布的数据显示,德国2月Ifo企业景气判断指数以逾两年来最快速度上升,提振了市场人气.

Euro STOXX 50波动性指数 从昨日触及的三个月高位回落.

"今天人们看上去更加放松,Ifo企业景气判断指数显示至少德国经济正在朝正确方向迈进,"Baader Bank策略师Gerhard Schwarz称.

"我认为大盘目前处于消化阶段,这将持续几周,此后将恢复上涨走势."

欧元区STOXX 50指数 涨2%,报2,630.05点,从周四跌势中反弹.

但技术图形显示前景黯淡.巴克莱资本技术分析师Lynnden Branigan提醒称,除非上述指数收在2,670点上方,即50日移动均线和近期区间高点附近,否则大盘将进一步下跌.

周五波幅较大的个股中,欧洲最大汽车制造企业大众汽车(福斯汽车,Volkswagen) 跌近7%,为跌幅最大的FTSEurofirst 300指数成份股,由于欧洲汽车市场萎缩,该公司对其业务前景更加谨慎.

大众汽车股票成交放量,是其90日均值的四倍多,FTSEurofirst 300指数成交量则是其90日均值的102%.