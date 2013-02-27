欧洲股市: 收高,从意大利选举引发的跌势中反弹

* FTSEurofirst 300指数上升0.9%

* 意大利公债标售结果缓和投资人忧虑

* Bouygues, EADS和WEIR股价上涨,受业绩带动

路透伦敦2月27日 - 欧洲股市周三上涨,上日因意大利选举中没有党派获得绝对优势而下跌,今天投资人利用这一机会买回曾遭打压的资产.

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高10.33点,或0.9%,报1,160.58点,由意大利股市 及西班牙指标股指 领升,此前意大利选举陷入僵局,令投资人重新忧虑欧元区的未来,打压这两国股市周二分别大跌4.9%和3.2%.

欧元区绩优股指数 及STOXX 600指数 自11月来分别上扬约9%和7%,因各央行纷纷采取行动,对全球金融系统给予空前规模的支持.

意大利公债标售需求良好扶助股市周三反弹.这次是意大利周末选举后首次测试投资人对意大利公债的需求.

法国股市CAC 40指数 在欧元区股指中升幅居前,上扬1.92%,至3,691.49点.受助于Bouygues 及EADS 业绩强劲.

业务涉及建筑以至媒体的综合企业Bouygues暴涨13.2%,此前公司公布全年営收增加3%,且维持派息.

空中客车(Airbus,空中巴士)母公司EADS跃升6.5%,因公司预期今年获利上升,因为2012年获利多于预期及公司降低了成本.

英国机械公司Weir 跳升7.3%,此前公司公布2012年盈利增加12%,优于预期.