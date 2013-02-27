欧洲股市: 收高,从意大利选举引发的跌势中反弹

欧洲股市：微幅收高，本季录得两年来最佳季度表现
路透伦敦/米兰3月31日 - 欧洲股市周五收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。
* FTSEurofirst 300指数上升0.9%
* 意大利公债标售结果缓和投资人忧虑
* Bouygues, EADS和WEIR股价上涨,受业绩带动
路透伦敦2月27日 - 欧洲股市周三上涨,上日因意大利选举中没有党派获得绝对优势而下跌,今天投资人利用这一机会买回曾遭打压的资产.
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高10.33点,或0.9%,报1,160.58点,由意大利股市 及西班牙指标股指 领升,此前意大利选举陷入僵局,令投资人重新忧虑欧元区的未来,打压这两国股市周二分别大跌4.9%和3.2%.
欧元区绩优股指数 及STOXX 600指数 自11月来分别上扬约9%和7%,因各央行纷纷采取行动,对全球金融系统给予空前规模的支持.
意大利公债标售需求良好扶助股市周三反弹.这次是意大利周末选举后首次测试投资人对意大利公债的需求.
法国股市CAC 40指数 在欧元区股指中升幅居前,上扬1.92%,至3,691.49点.受助于Bouygues 及EADS 业绩强劲.
业务涉及建筑以至媒体的综合企业Bouygues暴涨13.2%,此前公司公布全年営收增加3%,且维持派息.
空中客车(Airbus,空中巴士)母公司EADS跃升6.5%,因公司预期今年获利上升,因为2012年获利多于预期及公司降低了成本.
英国机械公司Weir 跳升7.3%,此前公司公布2012年盈利增加12%,优于预期.
英国富时100指数 收高0.88%,报6,325.88点.德国DAX指数 上升1.04%,报7,675.83点.(完)
路透伦敦/米兰3月31日 - 欧洲股市周五收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。
泛欧STOXX 600指数升0.4%，报378.5点，为近16个月以来最高收盘点位，巩固了由欧元区经济在经历多年疲弱后前景变得更加光明带动的升势。