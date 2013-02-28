欧洲股市: 延续升势,欧洲央行及FED的支持举措仍是推高股市的关键因素

* FTSEurofirst 300指数上升0.9%

* 欧洲央行提供支持的新迹象提振股市

* IAG, Essilor, EADS股价上涨,受业绩带动

* 苏格兰皇家银行股价下跌,因获利减少

* Euro STOXX 50指数连升八个月后首次月度下跌

路透伦敦2月28日 - 欧洲股市周四再度攀升,因欧洲央行提供支持的新迹象及企业业绩良好提振股市,扶助主要股指从意大利选举后陷入政治僵局导致的跌势中持续反弹.

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 在2月最后一个交易日收高10.89点,或0.9%,报1,171.47点,目前扳回了周二录得的跌幅的一大部份,当日因意大利选举结果令该国政治陷入僵局,使股市下跌.

欧洲央行及美国联邦储备理事会(美联储,FED)本周承诺将继续采取举措向市场挹注流动性,支撑了股市.

"股市从本周稍早下跌中大幅反弹.不过,成交量低,若不是央行和政府提供支持,主要股指将远低于当前水平,"SecurEquity交易商Jawaid Afsar说.

周四数据显示西班牙去年第四季经济连续第六季萎缩,且萎缩速度为2009年中来最快,凸显了欧洲问题.

2月,欧元区绩优股指数 下跌2.6%,受累于意大利股市 和西班牙股市 下跌,后者最多跌8.7%,因在意大利选举前,投资人感到忧虑.

其他欧元区国家股指本月也收跌,德国股市DAX指数 及法国CAC 指数 在2月分别下跌0.4和0.3%.

EuroSTOXX 50指数在过去八个月上涨后,录得首次月度下跌,结束了此次自1997-98年来的最长升势.

在欧洲企业领升的个股,如英国航空母公司International Airlines 大涨7.9%,Essilor 攀升5.9%,和空中客车(Airbus,空中巴士)母公司EADS攀升5.5%,全部受企业财测乐观带动.