欧洲股市: 延续升势,欧洲央行及FED的支持举措仍是推高股市的关键因素

欧洲股市：从16个月高位下滑，因油股和银行股走软
纽约总检察长宣布，纽约等多个州市开始对特朗普政府采取法律行动，控告其推迟数个消费者和商业产品的节能标准，违反联邦法后，股市扭转走势。
* FTSEurofirst 300指数上升0.9%
* 欧洲央行提供支持的新迹象提振股市
* IAG, Essilor, EADS股价上涨,受业绩带动
* 苏格兰皇家银行股价下跌,因获利减少
* Euro STOXX 50指数连升八个月后首次月度下跌
路透伦敦2月28日 - 欧洲股市周四再度攀升,因欧洲央行提供支持的新迹象及企业业绩良好提振股市,扶助主要股指从意大利选举后陷入政治僵局导致的跌势中持续反弹.
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 在2月最后一个交易日收高10.89点,或0.9%,报1,171.47点,目前扳回了周二录得的跌幅的一大部份,当日因意大利选举结果令该国政治陷入僵局,使股市下跌.
欧洲央行及美国联邦储备理事会(美联储,FED)本周承诺将继续采取举措向市场挹注流动性,支撑了股市.
"股市从本周稍早下跌中大幅反弹.不过,成交量低,若不是央行和政府提供支持,主要股指将远低于当前水平,"SecurEquity交易商Jawaid Afsar说.
周四数据显示西班牙去年第四季经济连续第六季萎缩,且萎缩速度为2009年中来最快,凸显了欧洲问题.
2月,欧元区绩优股指数 下跌2.6%,受累于意大利股市 和西班牙股市 下跌,后者最多跌8.7%,因在意大利选举前,投资人感到忧虑.
其他欧元区国家股指本月也收跌,德国股市DAX指数 及法国CAC 指数 在2月分别下跌0.4和0.3%.
EuroSTOXX 50指数在过去八个月上涨后,录得首次月度下跌,结束了此次自1997-98年来的最长升势.
在欧洲企业领升的个股,如英国航空母公司International Airlines 大涨7.9%,Essilor 攀升5.9%,和空中客车(Airbus,空中巴士)母公司EADS攀升5.5%,全部受企业财测乐观带动.
英国富时100指数 收高0.55%,报6,360.81点.德国DAX指数 上升0.86%,报7,741.70点.法国股市CAC 40指数 上扬0.85%,至3,723.00点(完)
纽约总检察长宣布，纽约等多个州市开始对特朗普政府采取法律行动，控告其推迟数个消费者和商业产品的节能标准，违反联邦法后，股市扭转走势。
路透伦敦/米兰3月31日 - 欧洲股市周五收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。