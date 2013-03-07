欧洲股市：微幅收低，保险商英杰华集团重挫拖累大盘

欧洲股市：在交投震荡后小幅收涨，受助于油股上升
路透伦敦4月4日 - 欧洲股市第二季开局表现平平，周二在交投震荡后小幅收涨，因油股和矿业股攀升，盖过汽车股下跌带来的压力。
* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收低0.1%
* 欧洲央行维持利率不变，没有暗示进一步放宽货币政策
* 英杰华集团(Aviva)跌幅居前，因下调股息
路透伦敦3月7日 - 欧洲股市周四微幅收低，受英国保险商英杰华集团(Aviva) 公布业绩后的跌势打压，一些人称预计短期内股市将持续回调。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 周四收低0.1%，报1,185.17点，周三曾触及四年半盘中高位1,193.35点。
市场关注焦点为欧洲央行，该央行一如广泛预期维持利率不变，且没有提供未来几个月放宽货币政策的暗示。
“如果股市出现回调，至少短期内的回调，我们当然不会意外，”巴克莱市场策略师Henk Potts称。
英杰华集团重挫12.5%，是对泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数构成最大拖累的个股之一，此前该公司将2012年股息下调逾四分之一，以偿还债务。
英国富时100指数 收高0.18%，报6,439.16点。德国DAX指数 涨0.26%，报7,939.77点。法国股市CAC 40指数 收升0.53%，报3,793.78点。(完)
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