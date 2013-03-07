欧洲股市：微幅收低，保险商英杰华集团重挫拖累大盘

* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收低0.1%

* 欧洲央行维持利率不变，没有暗示进一步放宽货币政策

* 英杰华集团(Aviva)跌幅居前，因下调股息

路透伦敦3月7日 - 欧洲股市周四微幅收低，受英国保险商英杰华集团(Aviva) 公布业绩后的跌势打压，一些人称预计短期内股市将持续回调。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 周四收低0.1%，报1,185.17点，周三曾触及四年半盘中高位1,193.35点。

市场关注焦点为欧洲央行，该央行一如广泛预期维持利率不变，且没有提供未来几个月放宽货币政策的暗示。

“如果股市出现回调，至少短期内的回调，我们当然不会意外，”巴克莱市场策略师Henk Potts称。

英杰华集团重挫12.5%，是对泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数构成最大拖累的个股之一，此前该公司将2012年股息下调逾四分之一，以偿还债务。