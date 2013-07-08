欧洲股市：大涨，经济景气类股引领下全线走强

* FTSEurofirst 300指数收高1.4%

* 景气类保险股、化工股和科技股领涨

路透伦敦7月8日 - 欧洲股市周一大涨，市场全面反弹，尽管交投清淡。因投资人对美国经济复苏乐观，同经济成长相关的景气类股领涨。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高1.4%，报1,179.68点，上周五大跌1.3%，当时美国公布强劲的就业数据，投资人对美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能很快开始放缓刺激计划的预期升温。

“市场试图厘清是否缩减刺激措施是正面的，还是负面的...，我要说是正面的，因这意味着经济在复苏。”CMC Markets分析师Michael Hewson表示。

保险股 ，化工股 和科技股 大涨1.8-2.1%不等，防御类的保健股 和食品饮料股 表现落后，升幅为0.9%。

苏格兰皇家银行 领跑FTSEurofirst 300指数成份股，劲扬4.4%，报导称少数股东可能阻止英国政府分拆该行的建议。

矿业股 受中国需求忧虑拖累，升幅较小，为1.4%，交易商称在美国铝业 今日美股收盘后发布业绩前投资人也有些谨慎。

但市场交投清淡，因投资人在等待周三美国发布货币政策会议记录以及美联储主席贝南克的讲话以进一步看清美国刺激政策计划前景。