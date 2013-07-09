欧洲股市：矿业股大涨带动欧股创下一个月最高收位

* FTSEurofirst 300指数收高0.8%，报1,188.95点

* 矿业股上扬，因美国铝业业绩胜预期

* 高盛上调评级带动苏格兰皇家银行大涨

路透伦敦7月9日 - 欧洲股市周二创下一个月收盘高位，受矿业股升势带动，此前美国铝业 公布的季度业绩令人鼓舞，且财测积极，提振市场对矿业股的信心。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高9.27点，或0.8%，报1,188.95点，延续反弹走势，该指数已从6月低点回升超过6.5%。

基本资源股 跳升2.4%，此前美国铝业公布的经调整第二季盈利优于预期，且预计需求增加。

根基汤森路透StarMine，顶级分析师预计STOXX Europe 600指数 成份股企业第二季盈利将超过预期0.4%。

德意志银行将基本资源类股评级由“减持”上调至“中性”，因估值因素。今年迄今，因投资人担心盈利不佳，基本资源类股重挫27.7%。

今日市场出现普涨，汽车股 、金融服务类股 、化工股 以及地产股 升幅都超过1.3%。

银行股 小涨0.5%，但苏格兰皇家银行 跳升5.4%，因此前高盛将该股评级上调至“买入”，目标价也从3.5英镑上调至3.7英镑。