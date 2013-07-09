欧洲股市：矿业股大涨带动欧股创下一个月最高收位

欧洲股市：创近16个月最高收位，市场轻松看待英国正式启动脱欧日
泛欧STOXX 600指数升0.4%，报378.5点，为近16个月以来最高收盘点位，巩固了由欧元区经济在经历多年疲弱后前景变得更加光明带动的升势。
* FTSEurofirst 300指数收高0.8%，报1,188.95点
* 矿业股上扬，因美国铝业业绩胜预期
* 高盛上调评级带动苏格兰皇家银行大涨
路透伦敦7月9日 - 欧洲股市周二创下一个月收盘高位，受矿业股升势带动，此前美国铝业 公布的季度业绩令人鼓舞，且财测积极，提振市场对矿业股的信心。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高9.27点，或0.8%，报1,188.95点，延续反弹走势，该指数已从6月低点回升超过6.5%。
基本资源股 跳升2.4%，此前美国铝业公布的经调整第二季盈利优于预期，且预计需求增加。
根基汤森路透StarMine，顶级分析师预计STOXX Europe 600指数 成份股企业第二季盈利将超过预期0.4%。
德意志银行将基本资源类股评级由“减持”上调至“中性”，因估值因素。今年迄今，因投资人担心盈利不佳，基本资源类股重挫27.7%。
今日市场出现普涨，汽车股 、金融服务类股 、化工股 以及地产股 升幅都超过1.3%。
银行股 小涨0.5%，但苏格兰皇家银行 跳升5.4%，因此前高盛将该股评级上调至“买入”，目标价也从3.5英镑上调至3.7英镑。
英国股市富时100指数 收高0.98%，至6,513.08点。德国股市DAX指数 大涨1.12%，报8,057.75点。法国股市CAC 40指数 收高0.52%，报3,843.56点。(完)
泛欧STOXX 600指数升0.4%，报378.5点，为近16个月以来最高收盘点位，巩固了由欧元区经济在经历多年疲弱后前景变得更加光明带动的升势。
汽车类股也大幅上涨，升1.6%，德国大陆集团和大众汽车攀升，扶助德国DAX指数升1.35%，创2015年4月以来的最高收位。
路透米兰3月27日 - 欧洲股市周一下滑，受矿业股和银行股跌势拖累，此前美国总统特朗普因支持票不足撤回医改议案，立法首战以失败告终，令投资人担心他兑现财政刺激政策承诺的能力。