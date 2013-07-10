欧洲股市：微幅攀升，由Burberry领涨

欧洲股市：微幅收高，本季录得两年来最佳季度表现
路透伦敦/米兰3月31日 - 欧洲股市周五收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。
* FTSEurofirst 300指数上涨0.1%
* Burberry股价上涨，此前公司称第一季营收劲升18%
* 矿业股下跌，因中国贸易数据疲弱
* 投资人关注美联储6月会议记录
路透伦敦7月10日 - 欧洲股市周三在交投清淡中小升，由公布利好消息的奢侈品品牌Burberry 领涨，而中国贸易数据疲弱打压矿业股表现。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高0.1%，报1,190.02点，由Burberry劲升4.8%领涨，该公司维持全年财测指引，且表示公司第一季基本零售营收增长18%。
基本资源类股 回落0.9%，限制了股指升幅，此前全球最大金属消费者中国公布6月出口意外下降，贸易前景“严峻”。
成交疏落，成交量仅为90日均值的74%，反应投资人在静待美联储货币计划的最新线索前，他们不愿大举押注。
美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议记录将在周三公布，美联储主席贝南克今日也将发表讲话。
尽管Euro STOXX 50指数 收在200日移动均线目前切入位2,636点的上方，但该指数今日下跌0.2%，报2,659.71点，。
英国股市富时100指数 收低0.12%，至6,504.96点。德国股市DAX指数 收升0.11%，报8,066.48点。法国股市CAC 40指数 收跌0.08%，报3,840.53点。(完)
路透伦敦/米兰3月31日 - 欧洲股市周五收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。
泛欧STOXX 600指数升0.4%，报378.5点，为近16个月以来最高收盘点位，巩固了由欧元区经济在经历多年疲弱后前景变得更加光明带动的升势。