欧洲股市：微幅攀升，由Burberry领涨

* FTSEurofirst 300指数上涨0.1%

* Burberry股价上涨，此前公司称第一季营收劲升18%

* 矿业股下跌，因中国贸易数据疲弱

* 投资人关注美联储6月会议记录

路透伦敦7月10日 - 欧洲股市周三在交投清淡中小升，由公布利好消息的奢侈品品牌Burberry 领涨，而中国贸易数据疲弱打压矿业股表现。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高0.1%，报1,190.02点，由Burberry劲升4.8%领涨，该公司维持全年财测指引，且表示公司第一季基本零售营收增长18%。

基本资源类股 回落0.9%，限制了股指升幅，此前全球最大金属消费者中国公布6月出口意外下降，贸易前景“严峻”。

成交疏落，成交量仅为90日均值的74%，反应投资人在静待美联储货币计划的最新线索前，他们不愿大举押注。

美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议记录将在周三公布，美联储主席贝南克今日也将发表讲话。

尽管Euro STOXX 50指数 收在200日移动均线目前切入位2,636点的上方，但该指数今日下跌0.2%，报2,659.71点，。