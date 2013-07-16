欧洲股市：收低，业绩期的谨慎情绪促使投资人锁定获利

欧洲股市：微幅收高，本季录得两年来最佳季度表现
路透伦敦/米兰3月31日 - 欧洲股市周五收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。
* FTSEurofirst 300指数收低0.7%
* 技术信号显示股市将进一步下滑
* Swedbank业绩令人失望，股价下挫
路透伦敦7月16日 - 欧洲股市周二从六周高位回落，因投资人担心企业盈利前景，促使一些投资人锁定获利，Swedbank 业绩不及市场预期拖累该股下挫。
Swedbank收低3.9%，该行公布第二季盈利下滑，且预计利润率在未来几个月降低，因瑞典抵押贷款市场竞争加剧。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收低0.7%，报1,191.15点，该指数较6月初的低点大涨了超过8%。
“近期价格上涨促使一些投资人锁定获利，投资人也因担心第二季业绩期可能令人失望而表现谨慎，”意大利裕信银行(UniCredit)股市策略师Christian Stocker表示。
“我预计欧股在未来几周持稳至下滑。德股DAX指数可能在8月中跌至7,600点，”Stocker表示。
周二公布智库ZEW月度调查显示，7月德国经济景气判断指数由6月的38.5跌至36.3。上周路透调查的分析师原本预估指数升至39.6。
技术图表显示欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 可能进一步走软，该指数收低0.8%，报2,665.61点。
英国股市富时100指数 收低0.45%，至6,556.35点。德国股市DAX指数 跌0.41%，报8,201.05点。法国股市CAC 40指数 收低0.71%，报3,851.03点。(完)
路透伦敦/米兰3月31日 - 欧洲股市周五收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。
泛欧STOXX 600指数升0.4%，报378.5点，为近16个月以来最高收盘点位，巩固了由欧元区经济在经历多年疲弱后前景变得更加光明带动的升势。