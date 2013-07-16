欧洲股市：收低，业绩期的谨慎情绪促使投资人锁定获利

* FTSEurofirst 300指数收低0.7%

* 技术信号显示股市将进一步下滑

* Swedbank业绩令人失望，股价下挫

路透伦敦7月16日 - 欧洲股市周二从六周高位回落，因投资人担心企业盈利前景，促使一些投资人锁定获利，Swedbank 业绩不及市场预期拖累该股下挫。

Swedbank收低3.9%，该行公布第二季盈利下滑，且预计利润率在未来几个月降低，因瑞典抵押贷款市场竞争加剧。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收低0.7%，报1,191.15点，该指数较6月初的低点大涨了超过8%。

“近期价格上涨促使一些投资人锁定获利，投资人也因担心第二季业绩期可能令人失望而表现谨慎，”意大利裕信银行(UniCredit)股市策略师Christian Stocker表示。

“我预计欧股在未来几周持稳至下滑。德股DAX指数可能在8月中跌至7,600点，”Stocker表示。

周二公布智库ZEW月度调查显示，7月德国经济景气判断指数由6月的38.5跌至36.3。上周路透调查的分析师原本预估指数升至39.6。

技术图表显示欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 可能进一步走软，该指数收低0.8%，报2,665.61点。