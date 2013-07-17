欧洲股市：收高，受到美联储主席贝南克的讲话支撑

欧洲股市：收盘基本持平，银行股和Dialog Semi下跌被奢侈品股上涨抵消
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
* FTSEurofirst 300指数收高7.56点，报1,198.71点
* 美国的银行业绩强劲提振欧洲同行
路透伦敦7月17日 - 欧洲股市周三收高，因此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席贝南克表示，尽管美联储仍预计年内稍晚开始削减大规模资产购买规模，但保持了若经济前景恶化，调整退出计划的可能性。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高7.56点，或0.6%，报1,198.71点，贝南克的讲话扶助市场抵住了英国央行会议记录的不利影响。
英国央行货币政策委员会(MPC)7月在新总裁卡尼主持的首次会议上，一致同意不再增加量化宽松规模。让外界意外的是，会议纪录显示，先前支持增加债券购买规模以扶助疲弱经济的决策者表示，目前不再扩充宽松规模是明智的，直到央行决定是否针对未来利率走向提出更清楚的指引。
欧洲涨幅居前的是银行股，银行股指数 升0.9%，交易商称，受到美国同业-美国银行 和纽约梅陇银行 业绩强劲的提振。
英国股市富时100指数 收高0.24%，至6,571.93点。德国股市DAX指数 升0.65%，报8,254.72点。法国股市CAC 40指数 收高0.55%，报3,872.02点。(完)
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
路透伦敦/米兰4月10日 - 欧洲股市周一收平，制药商购并活动带动其股价走强，但西班牙银行Banco Popular挫至纪录低点，因称需进一步增资。
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。