欧洲股市：受科技股拖累收平，但本周连涨第四周

* FTSEurofirst 300指数收盘基本持平

* 在令人失望的美国企业业绩公布后，科技股走低

路透伦敦7月19日 - 欧洲股市周五收盘基本持平，但本周录得第四周连涨，欧美企业业绩期表现喜忧参半，使科技股再度走疲，拖累大盘表现。

欧洲科技股 回落0.7%，为今天表现最差的类股，因微软 和谷歌 公布疲弱业绩。

晶片制造商ARM 急跌2.6%，软件公司思爱普(SAP) 回落2.3%，之前，几位分析师调降该股目标价。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 小幅收跌0.01%，报1,209.00点，本周上扬1.1%。

欧洲企业业绩期的强劲开局开始有所降温，本周稍后公布的企业业绩令人失望。

根据汤森路透StarMine提供的数据，到目前为止已公布业绩的STOXX Europe 600指数 成份股企业中，53%的业绩超过或符合预期，标普500指数成分股企业的比率为73%。