欧洲股市：受科技股拖累收平，但本周连涨第四周

欧洲股市：创近16个月最高收位，市场轻松看待英国正式启动脱欧日
泛欧STOXX 600指数升0.4%，报378.5点，为近16个月以来最高收盘点位，巩固了由欧元区经济在经历多年疲弱后前景变得更加光明带动的升势。
* FTSEurofirst 300指数收盘基本持平
* 在令人失望的美国企业业绩公布后，科技股走低
路透伦敦7月19日 - 欧洲股市周五收盘基本持平，但本周录得第四周连涨，欧美企业业绩期表现喜忧参半，使科技股再度走疲，拖累大盘表现。
欧洲科技股 回落0.7%，为今天表现最差的类股，因微软 和谷歌 公布疲弱业绩。
晶片制造商ARM 急跌2.6%，软件公司思爱普(SAP) 回落2.3%，之前，几位分析师调降该股目标价。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 小幅收跌0.01%，报1,209.00点，本周上扬1.1%。
欧洲企业业绩期的强劲开局开始有所降温，本周稍后公布的企业业绩令人失望。
根据汤森路透StarMine提供的数据，到目前为止已公布业绩的STOXX Europe 600指数 成份股企业中，53%的业绩超过或符合预期，标普500指数成分股企业的比率为73%。
英国股市富时100指数 回落0.06%，至6,630.67点。德国股市DAX指数 收跌0.07%，报8,331.57点。法国股市CAC 40指数 收挫0.06%，报3,925.32点。(完)
泛欧STOXX 600指数升0.4%，报378.5点，为近16个月以来最高收盘点位，巩固了由欧元区经济在经历多年疲弱后前景变得更加光明带动的升势。
汽车类股也大幅上涨，升1.6%，德国大陆集团和大众汽车攀升，扶助德国DAX指数升1.35%，创2015年4月以来的最高收位。
路透米兰3月27日 - 欧洲股市周一下滑，受矿业股和银行股跌势拖累，此前美国总统特朗普因支持票不足撤回医改议案，立法首战以失败告终，令投资人担心他兑现财政刺激政策承诺的能力。