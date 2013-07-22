欧洲股市：瑞银业绩扶助欧洲股市触及七周高位

欧洲股市：从16个月高位下滑，因油股和银行股走软
纽约总检察长宣布，纽约等多个州市开始对特朗普政府采取法律行动，控告其推迟数个消费者和商业产品的节能标准，违反联邦法后，股市扭转走势。
* FTSEurofirst 300指数涨0.14%，Euro STOXX 50指数攀升0.34%
* 瑞士银行触及两年高位，引发银行上涨
路透巴黎7月22日 - 欧洲股市周一升至七周高位，在瑞士银行 公布乐观的季度业绩后，金融股带领大盘攀升。
瑞银大涨2.5%，触及触2011年初以来首见水平，稍早该公司公布强于预期的业绩。
其他银行股也大涨，法国巴黎银行 急升1.7%，意大利裕信银行 劲扬2.5%。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收涨0.14%，报1,210.70点，盘中触及6月初以来最高1,213.24点。
“市场焦点最终转回至公司业绩。迄今企业获利较好，尤其是美国银行业的业绩，本周又有160家标普500指数成份股企业公布业绩，”FXCM的分析师Vincent Ganne表示。
根据Thomson Reuters StarMine提供的数据，迄今已有约21%的标普500指数成份股企业公布业绩，其中73%的获利超过或符合预期。
根据StarMine提供的数据，欧洲市场迄今已有约18%的STOXX 600指数 成份股企业公布业绩，其中仅有51%的企业业绩超过或符合预期。
英国股市富时100指数 回落0.11%，至6,623.17点。德国股市DAX指数 小跌0.01%，报8,331.06点。法国股市CAC 40指数 收高0.37%，报3,939.92点。(完)
纽约总检察长宣布，纽约等多个州市开始对特朗普政府采取法律行动，控告其推迟数个消费者和商业产品的节能标准，违反联邦法后，股市扭转走势。
路透伦敦/米兰3月31日 - 欧洲股市周五收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。