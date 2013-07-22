欧洲股市：瑞银业绩扶助欧洲股市触及七周高位

* FTSEurofirst 300指数涨0.14%，Euro STOXX 50指数攀升0.34%

* 瑞士银行触及两年高位，引发银行上涨

路透巴黎7月22日 - 欧洲股市周一升至七周高位，在瑞士银行 公布乐观的季度业绩后，金融股带领大盘攀升。

瑞银大涨2.5%，触及触2011年初以来首见水平，稍早该公司公布强于预期的业绩。

其他银行股也大涨，法国巴黎银行 急升1.7%，意大利裕信银行 劲扬2.5%。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收涨0.14%，报1,210.70点，盘中触及6月初以来最高1,213.24点。

“市场焦点最终转回至公司业绩。迄今企业获利较好，尤其是美国银行业的业绩，本周又有160家标普500指数成份股企业公布业绩，”FXCM的分析师Vincent Ganne表示。

根据Thomson Reuters StarMine提供的数据，迄今已有约21%的标普500指数成份股企业公布业绩，其中73%的获利超过或符合预期。

根据StarMine提供的数据，欧洲市场迄今已有约18%的STOXX 600指数 成份股企业公布业绩，其中仅有51%的企业业绩超过或符合预期。