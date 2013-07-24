欧洲股市：收在八周最高收位，因成长前景改善

* FTSEurofirst 300指数收高0.6%

* 受经济前景改善及公司业绩好转扶助

路透伦敦7月24日 - 欧洲股市周三攀升至八周收盘高位，通常在经济复苏期间表现较好的类股领涨，且良好的欧元区经济数据及部份公司业绩强劲，提振市场人气。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收升0.6%，报1,214.63点，此为5月底来最高收位。

分析师和基金经理表示，FTSEurofirst 300指数此轮从一个月前的七个月低位攀升10%的涨势，看来较4月和5月录得的10%升势具有更大的动能，后者在接下来几周回落了12%。

周三表现尤为特出的是循环景气类股，因欧美经济增长前景改善，促使投资人买入诸如旅游，汽车，银行及建筑等板块。

分析师表示，调查显示欧元区民间部门本月意外恢复成长，且美国6月新屋销售升至五年高位，提振投资人风险意愿，抵销了对美国缩减刺激举措的忧虑。

经济前景不断改善也在企业盈利中反映出来，英国芯片设计商ARM Holdings 第二季经调整税前盈利增长30%，优于预期，easyJet 的财测优于预估。

不过，技术分析师建议短期保持谨慎态度，但他们说Euro STOXX 50指数 中长期前景仍然正面。该指数周三升1%，报2,752.25点。