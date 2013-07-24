欧洲股市：收在八周最高收位，因成长前景改善

欧洲股市：从16个月高位下滑，因油股和银行股走软
纽约总检察长宣布，纽约等多个州市开始对特朗普政府采取法律行动，控告其推迟数个消费者和商业产品的节能标准，违反联邦法后，股市扭转走势。
* FTSEurofirst 300指数收高0.6%
* 受经济前景改善及公司业绩好转扶助
路透伦敦7月24日 - 欧洲股市周三攀升至八周收盘高位，通常在经济复苏期间表现较好的类股领涨，且良好的欧元区经济数据及部份公司业绩强劲，提振市场人气。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收升0.6%，报1,214.63点，此为5月底来最高收位。
分析师和基金经理表示，FTSEurofirst 300指数此轮从一个月前的七个月低位攀升10%的涨势，看来较4月和5月录得的10%升势具有更大的动能，后者在接下来几周回落了12%。
周三表现尤为特出的是循环景气类股，因欧美经济增长前景改善，促使投资人买入诸如旅游，汽车，银行及建筑等板块。
分析师表示，调查显示欧元区民间部门本月意外恢复成长，且美国6月新屋销售升至五年高位，提振投资人风险意愿，抵销了对美国缩减刺激举措的忧虑。
经济前景不断改善也在企业盈利中反映出来，英国芯片设计商ARM Holdings 第二季经调整税前盈利增长30%，优于预期，easyJet 的财测优于预估。
不过，技术分析师建议短期保持谨慎态度，但他们说Euro STOXX 50指数 中长期前景仍然正面。该指数周三升1%，报2,752.25点。
英国股市富时100指数 上涨0.35%，至6,620.43点。德国股市DAX指数 上升0.78%，报8,379.11点。法国股市CAC 40指数 收升1.01%，报3,962.75点。(完)
纽约总检察长宣布，纽约等多个州市开始对特朗普政府采取法律行动，控告其推迟数个消费者和商业产品的节能标准，违反联邦法后，股市扭转走势。
路透伦敦/米兰3月31日 - 欧洲股市周五收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。