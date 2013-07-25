欧洲股市：收低，受西门子和巴斯夫发布获利预警拖累

* 巴斯夫和西门子发布获利预警，打压德国股市

* FTSEurofirst 300指数收跌0.5%

* 技术信号显示短期卖压加重

* 矿业股大跌，因忧虑中国

路透伦敦7月25日 - 德国权重股巴斯夫(BASF) 和西门子 发布获利预警周四拖累德国股市下跌，且为较广泛欧洲市场蒙上阴霾，后者预料容易进一步下跌。

全球最大化工集团巴斯夫对其2013年获利前景发出预警，而德国以市值计算第二大企业西门子称，预期不能实现其2014年利润目标。

巴斯夫股价大跌4.5%，西门子急挫6%，对德国股市DAX指数 带来沉重拖累，DAX指数跌0.96%，领跌泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 ，后者收低0.5%，报1,209.11点。

“在下周大约30家大型企业公布业绩，更多公司，特别是周期景气类企业的业绩将可能令人失望，因为很多公司在第二季遇到工业生产迟滞及新兴市场成长放缓的难题，”瑞信策略师Christian Stocker说。

“德国股市DAX指数在夏季月份将可能再跌5-8%，但我预期不会有进一步大跌，因不断改善的经济基本面将继续支撑市场。”

较广泛市场下跌，因其他大型企业业绩令人失望。消费品巨擘联合利华(Unilever) 警告新兴市场成长正放慢，啤酒制造商SABMiller 的啤酒销售量萎缩，瑞士工业集团ABB 净利低于预期。以上公司的股价跌幅介于1.5-3.1%。

市场缺乏方向，因投资人难以在正负面因素中作决定。分析师说，欧美经济复苏迹象支持股市，但担忧美国缩减刺激计划，中国成长不断放缓及令人失望的企业业绩拖慢股市的上行动能。

根据Thomson Reuters StarMine数据，迄今有大约23%的STOXX Europe 600指数 成份股企业公布了第二季业绩，其中一半的获利符合或优于预估。而美股标普500指数 成份股企业中有74%的业绩符合或好于预期。

技术图表显示主要股指未能升穿关键目标后，将可能面临更多短期卖压。欧元区绩优股指STOXX Europe 600指数 跌0.4%，报2,740.29点。

矿业股受到重创，STOXX Europe 600基本资源指数 急跌1.9%，因在近期中国制造业数据疲弱公布后，市场愈发担忧中国。