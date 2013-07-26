欧洲股市：收低，德国企业业绩不佳拖累德股领跌

欧洲股市：从16个月高位下滑，因油股和银行股走软
纽约总检察长宣布，纽约等多个州市开始对特朗普政府采取法律行动，控告其推迟数个消费者和商业产品的节能标准，违反联邦法后，股市扭转走势。
* FTSEurofirst 300指数收低3.92点
* 德股DAX指数跌0.7%，因Deutsch Boerse业绩逊于预期
* 法国CAC指数跑赢，LVMH业绩喜人
* 银行业绩发布前，金融股拖累英国富时100指数
路透伦敦7月26日 - 欧洲股市周五下滑，德股领跌，因德国多家企业业绩不佳，令该国股市表现逊于欧洲其他股市。
德国股市DAX指数 收低0.65%，报8,244.91点。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收低0.3%，报1,205.19点。本周多家德国重量级企业发布盈警，令投资人不安。
Deutsche Boerse 公布的第二季盈利不及预期，股价重挫3.7%。
德国钢铁生产企业蒂森克虏伯 收低2.9%，此前媒体报导，该公司出售一不盈利分支的谈判最后阶段遭遇阻力。汽车生产商戴姆勒 收低2.3%。
Starmine数据显示，迄今公布业绩的德国上市公司中有67%的盈利不及预期，剩余公司预计盈利也将较预估均值低0.5%。
尽管回落，德股两年的升势保持完整，在9月底德国大选前可能测试在约8,075点的短期支撑位。
周五，法国CAC指数 收高0.32%，报3,968.84点，奢侈品集团LVMH 公布第二季销售反弹后，股价大涨3.6%。
英国富时100指数 也下滑，测试约在6,544点水准的支撑位，这是自5月高位至6月低点的61.8%费波纳奇回档位。该指数收低0.5%，报6,554.79点。
权重金融股 拖累英股下滑，令大盘指数损失7点，英国莱斯银行集团 和苏格兰皇家银行 分别收低0.4%和3%，在两家银行下周公布业绩前，Investec发出谨慎的报告。(完)
纽约总检察长宣布，纽约等多个州市开始对特朗普政府采取法律行动，控告其推迟数个消费者和商业产品的节能标准，违反联邦法后，股市扭转走势。
路透伦敦/米兰3月31日 - 欧洲股市周五收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。