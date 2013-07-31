欧洲股市：收涨，受经济数据及企业业绩提振

欧洲股市：小幅收低，投资人关注美国众议院医保议案投票
“最终未获通过可能令投资人失望，”LCG分析师Ipek Ozkardeskaya表示，“但值得注意的是，市场主要关注的仍是财政计划，以及无论医保议案投票结果是否令人失望，特朗普政府都可以继续推进其扩张性财政计划。”
* FTSEurofirst 300指数收升0.2%
* 百威英博和拜耳公布业绩后股价上扬
路透伦敦7月31日 - 欧洲股市周三收高，因强劲的欧美经济数据及大型企业业绩良好提振股市。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高0.2%，报1,208.17点。饮料集团百威英博 公布获利上升，劲涨6.9%，领升股市。
美国经济数据为欧洲股市带来一些支撑。美国第二季经济增速意外强于预期，且7月民间就业岗位增幅保持强劲。
加之欧元区经济较好，6月欧元区失业人数为逾两年来首次下降。
FTSEurofirst 300指数可望录得2012年6月来表现最好的一个月，从接近6月底低位1,111.11点反弹约9%。
根据汤森路透StarMine，迄今已公布业绩的STOXX Europe 600指数 成份股企业中，大约44%的业绩符合或优于市场预估。
周三拜耳(Bayer) 股价大涨3.6%，此前公布的新药销售强于预期，拜耳和百威英博是领升FTSEurofirst 300指数的企业之一。
英国股市富时100指数 收高0.76%，至6,621.06点。德国股市DAX指数 收涨0.06%，报8,275.97点。法国股市CAC 40指数 收升0.15%，报3,992.69点。(完)
“最终未获通过可能令投资人失望，”LCG分析师Ipek Ozkardeskaya表示，“但值得注意的是，市场主要关注的仍是财政计划，以及无论医保议案投票结果是否令人失望，特朗普政府都可以继续推进其扩张性财政计划。”
路透伦敦/米兰3月23日 - 欧洲股市周四攀升，旅游和零售股领涨，因投资者对美国总统特朗普刺激政策的乐观情绪升温，美国众议院即将对特朗普总统的医保议案进行投票。
路透3月22日 - 欧洲股市周三触及两周低位，延续了昨日的跌势，受压于银行股走疲和安全服务公司Gemalto发布利润预警后急挫。