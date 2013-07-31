欧洲股市：收涨，受经济数据及企业业绩提振

* FTSEurofirst 300指数收升0.2%

* 百威英博和拜耳公布业绩后股价上扬

路透伦敦7月31日 - 欧洲股市周三收高，因强劲的欧美经济数据及大型企业业绩良好提振股市。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高0.2%，报1,208.17点。饮料集团百威英博 公布获利上升，劲涨6.9%，领升股市。

美国经济数据为欧洲股市带来一些支撑。美国第二季经济增速意外强于预期，且7月民间就业岗位增幅保持强劲。

加之欧元区经济较好，6月欧元区失业人数为逾两年来首次下降。

FTSEurofirst 300指数可望录得2012年6月来表现最好的一个月，从接近6月底低位1,111.11点反弹约9%。

根据汤森路透StarMine，迄今已公布业绩的STOXX Europe 600指数 成份股企业中，大约44%的业绩符合或优于市场预估。

周三拜耳(Bayer) 股价大涨3.6%，此前公布的新药销售强于预期，拜耳和百威英博是领升FTSEurofirst 300指数的企业之一。