欧洲股市：上扬，受宏观经济数据以及企业业绩带动

欧洲股市：小幅收低，投资人关注美国众议院医保议案投票
“最终未获通过可能令投资人失望，”LCG分析师Ipek Ozkardeskaya表示，“但值得注意的是，市场主要关注的仍是财政计划，以及无论医保议案投票结果是否令人失望，特朗普政府都可以继续推进其扩张性财政计划。”
* FTSEurofirst 300指数升1.1%，Euro STOXX 50指数大涨1.5%
* 欧元区制造业两年内首次成长
* 欧洲央行表示“在一段长时间内”不会升息
路透巴黎8月1日 - 欧洲股市周四上扬，绩优股指数升至两个月高位，因一系列企业业绩优于预期，且全球制造业数据强劲。
法国兴业银行(Societe Generale) 跳升10%，此前该行公布盈利逾翻倍，英国莱斯银行集团 大涨8.1%，此前该行公布的业绩胜预期，并称将提前完成削减成本和增资目标。
上述业绩引发市场期望银行业盈利反弹。法国农业信贷银行(Credit Agricole) 升5.5%，意大利裕信银行(UniCredit) 收高3.4%，下周这两家银行将公布业绩。
FXCM分析师Vincent Ganne表示，“欧洲的银行股全面上涨，这是今日市场走强的主要推动力。”
“投资人押注欧洲经济周期的低谷已经过去，且即便不是这样，欧洲央行总裁德拉吉也已提醒我们，欧洲央行仍可能降息提振经济成长。”
欧洲央行周四维持利率在纪录低点0.5%不变，并称利率将保持一段时间，并可能进一步下调。
欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 收高1.5%，报2,808.64点，为5月底来最高水准，较今年高位仅差不到2%。
7月中国官方采购经理人指数攀升至50.3，6月为50.1，超过分析师预期的下降至49.9。
美国供应管理协会(ISM)周四公布，7月制造业指数为55.4，为2011年6月来最高，预估为52.0；6月为50.9。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高1.08%，报1,221.17点。
英国股市富时100指数 收高0.92%，至6,681.98点。德国股市DAX指数 收涨1.63%，报8,410.73点。法国股市CAC 40指数 收升1.25%，报4,042.73点。(完)
“最终未获通过可能令投资人失望，”LCG分析师Ipek Ozkardeskaya表示，“但值得注意的是，市场主要关注的仍是财政计划，以及无论医保议案投票结果是否令人失望，特朗普政府都可以继续推进其扩张性财政计划。”
路透伦敦/米兰3月23日 - 欧洲股市周四攀升，旅游和零售股领涨，因投资者对美国总统特朗普刺激政策的乐观情绪升温，美国众议院即将对特朗普总统的医保议案进行投票。
路透3月22日 - 欧洲股市周三触及两周低位，延续了昨日的跌势，受压于银行股走疲和安全服务公司Gemalto发布利润预警后急挫。