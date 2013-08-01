欧洲股市：上扬，受宏观经济数据以及企业业绩带动

* FTSEurofirst 300指数升1.1%，Euro STOXX 50指数大涨1.5%

* 欧元区制造业两年内首次成长

* 欧洲央行表示“在一段长时间内”不会升息

路透巴黎8月1日 - 欧洲股市周四上扬，绩优股指数升至两个月高位，因一系列企业业绩优于预期，且全球制造业数据强劲。

法国兴业银行(Societe Generale) 跳升10%，此前该行公布盈利逾翻倍，英国莱斯银行集团 大涨8.1%，此前该行公布的业绩胜预期，并称将提前完成削减成本和增资目标。

上述业绩引发市场期望银行业盈利反弹。法国农业信贷银行(Credit Agricole) 升5.5%，意大利裕信银行(UniCredit) 收高3.4%，下周这两家银行将公布业绩。

FXCM分析师Vincent Ganne表示，“欧洲的银行股全面上涨，这是今日市场走强的主要推动力。”

“投资人押注欧洲经济周期的低谷已经过去，且即便不是这样，欧洲央行总裁德拉吉也已提醒我们，欧洲央行仍可能降息提振经济成长。”

欧洲央行周四维持利率在纪录低点0.5%不变，并称利率将保持一段时间，并可能进一步下调。

欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 收高1.5%，报2,808.64点，为5月底来最高水准，较今年高位仅差不到2%。

7月中国官方采购经理人指数攀升至50.3，6月为50.1，超过分析师预期的下降至49.9。

美国供应管理协会(ISM)周四公布，7月制造业指数为55.4，为2011年6月来最高，预估为52.0；6月为50.9。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高1.08%，报1,221.17点。