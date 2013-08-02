欧洲股市：升至两个月最高收位，受保险商业绩强劲带动

欧洲股市：受石油股支撑微升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
* FTSEurofirst 300指数升0.3%
* 法国安盛保险和安联保险业绩强劲，提振保险股
* Euro STOXX 50指数处于超买区域
路透伦敦8月2日 - 保险公司业绩强劲扶助带动欧洲股市周五攻下两个月最高收位，而美国公布的就业数据有好有坏，支撑了美国联邦储备理事会(FED/美联储)对缩减刺激措施可能更为谨慎的观点。
STOXX Europe 600保险股指数 大涨0.9%，欧洲第二大保险商法国安盛保险 公布的业绩优于预期，收高2.2%，同业安联 运营获利增长远高于预期，股价上扬0.8%。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高0.3%，报1,224.74点，这是5月30日来最高收位。
美国公布7月非农就业岗位增加16.2万，低于预期，但失业率下降。
该数据有好有坏造成股指波动，因投资人揣摩这对美联储缩减刺激措施的规模和时机意味着什么，最终股指回到数据公布前的水准。
周五企业业绩主导市况，意大利电信 下调今年核心盈利预估后，股价重挫4.2%。
欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 自6月底以来大涨13%，技术图表显示，该指数触及“超买”区域。
不过技术分析师仍看好该指数，周五其收高0.1%，报2,811.00点。
英国股市富时100指数 收低0.51%，至6,647.87点。德国股市DAX指数 收低0.05%，报8,406.94点。法国股市CAC 40指数 收高0.07%，报4,045.65点。(完)
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月4日 - 欧洲股市第二季开局表现平平，周二在交投震荡后小幅收涨，因油股和矿业股攀升，盖过汽车股下跌带来的压力。
纽约总检察长宣布，纽约等多个州市开始对特朗普政府采取法律行动，控告其推迟数个消费者和商业产品的节能标准，违反联邦法后，股市扭转走势。