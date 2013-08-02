欧洲股市：升至两个月最高收位，受保险商业绩强劲带动

* FTSEurofirst 300指数升0.3%

* 法国安盛保险和安联保险业绩强劲，提振保险股

* Euro STOXX 50指数处于超买区域

路透伦敦8月2日 - 保险公司业绩强劲扶助带动欧洲股市周五攻下两个月最高收位，而美国公布的就业数据有好有坏，支撑了美国联邦储备理事会(FED/美联储)对缩减刺激措施可能更为谨慎的观点。

STOXX Europe 600保险股指数 大涨0.9%，欧洲第二大保险商法国安盛保险 公布的业绩优于预期，收高2.2%，同业安联 运营获利增长远高于预期，股价上扬0.8%。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高0.3%，报1,224.74点，这是5月30日来最高收位。

美国公布7月非农就业岗位增加16.2万，低于预期，但失业率下降。

该数据有好有坏造成股指波动，因投资人揣摩这对美联储缩减刺激措施的规模和时机意味着什么，最终股指回到数据公布前的水准。

周五企业业绩主导市况，意大利电信 下调今年核心盈利预估后，股价重挫4.2%。

欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 自6月底以来大涨13%，技术图表显示，该指数触及“超买”区域。

不过技术分析师仍看好该指数，周五其收高0.1%，报2,811.00点。