欧洲股市：收高，受中国工业数据强劲及银行股大涨提振

欧洲股市：从16个月高位下滑，因油股和银行股走软
纽约总检察长宣布，纽约等多个州市开始对特朗普政府采取法律行动，控告其推迟数个消费者和商业产品的节能标准，违反联邦法后，股市扭转走势。
* FTSEurofirst 300指数收高0.6%
* Euro STOXX 50指数上涨0.3%
* 中国7月工业增速快步回升，提振矿业股
* 法股和西班牙股市触及年内高位
路透巴黎8月9日 - 欧洲股市周五攀升，因中国工业数据强劲，引发矿业股升势，且欧元区银行股大涨，提振法国和西班牙指标股指升至年内高位。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高0.6%，报1,229.58点，而欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 上涨0.3%，报2,825.62点。
法国股市CAC 40指数 和西班牙IBEX指数 自6月底来表现就优于整体欧股，今日受银行股大涨带动，均触及今年高位。
CAC 40指数收高0.3%，报4,076.55点，超过5月高位，并创下2011年中来最高水准，因本业绩期表现意外强劲。
法国兴业银行(Societe Generale) 收高1.5%，Michelin 升1.9%。
一巴黎交易商表示，“升势结构令人鼓舞：银行股和景气类股引领PSA标致雪铁龙等受创个股反弹，但防御类股表现逊色。”
“这显示此波升势可能将持续一段时间，尽管短期内是时候回调了。”
银行股占很大权重的西班牙IBEX指数收高0.7%，报8,735.5点，超过1月所创的今年高位，并触及2012年初以来最高水准。BBVA 升2.4%，西班牙国际银行 升0.8%。
矿业股今日领跑，此前中国公布的数据显示，7月工业增速快步回升至同比增长9.7%，零售销售增速为13.2%；1-7月固定资产投资增速为20.1%。分析师原本预计，7月工业同比增速为9%，投资和消费增速分别为20%和13.5%。
Lonmin 猛涨7.7%，Antofagasta 升7.5%。
FTSEurofirst 300指数今年迄今升8.6%，Euro STOXX 50指数则自6月底劲扬约13.4%。
英国富时100指数 收涨0.82%，至6,583.39点。德国股市DAX指数 收升0.24%，报8,338.31点。(完)
纽约总检察长宣布，纽约等多个州市开始对特朗普政府采取法律行动，控告其推迟数个消费者和商业产品的节能标准，违反联邦法后，股市扭转走势。
路透伦敦/米兰3月31日 - 欧洲股市周五收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。