欧洲股市：收高，受中国工业数据强劲及银行股大涨提振

* FTSEurofirst 300指数收高0.6%

* Euro STOXX 50指数上涨0.3%

* 中国7月工业增速快步回升，提振矿业股

* 法股和西班牙股市触及年内高位

路透巴黎8月9日 - 欧洲股市周五攀升，因中国工业数据强劲，引发矿业股升势，且欧元区银行股大涨，提振法国和西班牙指标股指升至年内高位。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高0.6%，报1,229.58点，而欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 上涨0.3%，报2,825.62点。

法国股市CAC 40指数 和西班牙IBEX指数 自6月底来表现就优于整体欧股，今日受银行股大涨带动，均触及今年高位。

CAC 40指数收高0.3%，报4,076.55点，超过5月高位，并创下2011年中来最高水准，因本业绩期表现意外强劲。

法国兴业银行(Societe Generale) 收高1.5%，Michelin 升1.9%。

一巴黎交易商表示，“升势结构令人鼓舞：银行股和景气类股引领PSA标致雪铁龙等受创个股反弹，但防御类股表现逊色。”

“这显示此波升势可能将持续一段时间，尽管短期内是时候回调了。”

银行股占很大权重的西班牙IBEX指数收高0.7%，报8,735.5点，超过1月所创的今年高位，并触及2012年初以来最高水准。BBVA 升2.4%，西班牙国际银行 升0.8%。

矿业股今日领跑，此前中国公布的数据显示，7月工业增速快步回升至同比增长9.7%，零售销售增速为13.2%；1-7月固定资产投资增速为20.1%。分析师原本预计，7月工业同比增速为9%，投资和消费增速分别为20%和13.5%。

Lonmin 猛涨7.7%，Antofagasta 升7.5%。

FTSEurofirst 300指数今年迄今升8.6%，Euro STOXX 50指数则自6月底劲扬约13.4%。