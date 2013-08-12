欧洲股市：矿业股上涨支撑欧股在两个月高位附近持稳

* FTSEurofirst 300指数在两个高位附近持稳

* 中国消息及金价提振矿业股

* 技术分析师预计短期内将出现盘整

路透伦敦8月12日 - 欧洲股市周一在两个月高位附近持稳，受助于矿业股上涨，因全球最大金属消费国中国消息利多。投资人静待本周稍晚德国公布的经济数据。

权重基本资源类股 升1.2%，上周中国公布的经济数据令人安心。

南华早报有关中国政府向主要省市提供金融刺激措施的报导对矿业股也有帮助。

墨西哥金银矿商Fresnillo 大涨6.6%，Randgold Resources 收高2.5%，因金价触及近三周高位。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高0.45%，报1,230.03点，而欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 上涨0.1%，报2,827.15点。

由于正处于夏季假日季，市场交投清淡，泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数成交量为90日均值的70%。

德国周二0900GMT将发布ZEW景气指数，可能会证实欧元区最大经济体经济正在趋稳。

德国周三还将公布第二季国内生产总值(GDP)数据，路透访查的分析师预计经济成长0.6%，但上周五一德国政府部长表示，增幅可能达到0.75%，这将是逾两年最强，不过下半年经济成长可能放缓。

投资人还将密切关注美国经济数据，包括零售销售、消费者物价指数、房屋开工和工业生产等。