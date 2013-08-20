欧洲股市：触及三周低位，市场波动性飙升

* FTSEurofirst 300指数下滑0.8%

* 美联储将缩货币刺激计划的忧虑打压银行股

* 矿业股下挫，此前必和必拓和嘉能可-斯特拉塔公布业绩

路透伦敦8月20日 - 欧洲股市周二触及三周低位，一主要波动性指数跳涨，因对美国联邦储备理事会(美联储/FED)下月将开始削减刺激计划的预期增强。

在下午交易中，泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 下跌1.4%，报1,207.89点，为8月来最低水平，受累于银行股下跌1.5%。

尾盘，FTSEurofirst 300指数收低0.8%，报1,214.78点。

Euro STOXX 50波动率指数 急升9.7%，至19.20个点，反映投资人对市场短期前景存疑，但FTSEurofirst 300指数成交量仅占原本已在低位的90日均值的88.7%。

嘉能可-斯特拉塔 劲跌1.6%，此前嘉能可-斯特拉塔(Glencore Xstrata)宣布半年度核心获利比上年同期下滑9%，因对于斯特拉塔的资产减计了77亿美元。这是嘉能可与斯特拉塔合并以来的首份完整财报。

必和必拓 也下挫1.6%，此前公司公布的获利逊于预期。

景气基本资源类股 下跌1.4%，和其他对经济乐观情绪息息相间的类股一起走低。

对股市前景的忧虑，打压法国安盛保险(Axa) 急跌3.8%，投资人担忧其在保险类资产的敞口。

英国保诚人寿 劲跌3.2%。