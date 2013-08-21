欧洲股市：小跌，静待美联储会议记录出炉

* FTSEurofirst 300指数下跌0.6%，Euro STOXX 50指数下滑0.5%

* 富时100指数表现不及其他欧洲市场，受除息股拖累

* 成交清淡，静待1800 GMT公布的美联储会议记录

路透伦敦8月21日 - 欧洲股市周三在上日遭遇抛售后继续小幅下跌，因在美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录出炉前，投资人避免作新押注。

美联储将在1800 GMT公布7月会议记录，可能为美联储何时开始缩减量化宽松政策规模提供线索。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 下跌0.6%，报1,207.71点，周二该指数下挫0.8%，因对美联储最早在9月开始削减购债规模的预期升温。

今日成交清淡，成交量仅相当于过去90天均值的约四分之三。

在地区指数方面，英国富时100指数 表现不及其他欧洲市场，下滑0.97%，报6,390.84点，因包括汇丰 在内的一系列个股今日除息，使该指数面临技术性压力。

德国股市DAX指数 收低0.18%，报8,285.41点。法国股市CAC 40指数 回落0.34%，报4,015.09点。

投资人转向诸如电信和公共事业等防守性类股，而自上周开始的的对景气类股的获利了结持续。

德国电信 升0.5%，EDF 涨0.2%，而矿业股力拓 和必和必拓 分别下跌2.1%和2.6%。

周三Euro STOXX 50指数 下跌0.5%，至2,774.58点。(完)