欧洲股市：小跌，静待美联储会议记录出炉

欧洲股市：收低，基本金属矿业股和银行股领跌
路透米兰3月27日 - 欧洲股市周一下滑，受矿业股和银行股跌势拖累，此前美国总统特朗普因支持票不足撤回医改议案，立法首战以失败告终，令投资人担心他兑现财政刺激政策承诺的能力。
* FTSEurofirst 300指数下跌0.6%，Euro STOXX 50指数下滑0.5%
* 富时100指数表现不及其他欧洲市场，受除息股拖累
* 成交清淡，静待1800 GMT公布的美联储会议记录
路透伦敦8月21日 - 欧洲股市周三在上日遭遇抛售后继续小幅下跌，因在美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录出炉前，投资人避免作新押注。
美联储将在1800 GMT公布7月会议记录，可能为美联储何时开始缩减量化宽松政策规模提供线索。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 下跌0.6%，报1,207.71点，周二该指数下挫0.8%，因对美联储最早在9月开始削减购债规模的预期升温。
今日成交清淡，成交量仅相当于过去90天均值的约四分之三。
在地区指数方面，英国富时100指数 表现不及其他欧洲市场，下滑0.97%，报6,390.84点，因包括汇丰 在内的一系列个股今日除息，使该指数面临技术性压力。
德国股市DAX指数 收低0.18%，报8,285.41点。法国股市CAC 40指数 回落0.34%，报4,015.09点。
投资人转向诸如电信和公共事业等防守性类股，而自上周开始的的对景气类股的获利了结持续。
德国电信 升0.5%，EDF 涨0.2%，而矿业股力拓 和必和必拓 分别下跌2.1%和2.6%。
周三Euro STOXX 50指数 下跌0.5%，至2,774.58点。(完)
路透米兰3月27日 - 欧洲股市周一下滑，受矿业股和银行股跌势拖累，此前美国总统特朗普因支持票不足撤回医改议案，立法首战以失败告终，令投资人担心他兑现财政刺激政策承诺的能力。
“最终未获通过可能令投资人失望，”LCG分析师Ipek Ozkardeskaya表示，“但值得注意的是，市场主要关注的仍是财政计划，以及无论医保议案投票结果是否令人失望，特朗普政府都可以继续推进其扩张性财政计划。”
路透伦敦/米兰3月23日 - 欧洲股市周四攀升，旅游和零售股领涨，因投资者对美国总统特朗普刺激政策的乐观情绪升温，美国众议院即将对特朗普总统的医保议案进行投票。