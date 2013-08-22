欧洲股市：反弹，因欧元区和中国PMI数据显示经济持续改善

* FTSEurofirst 300指数上涨0.9%，报1,219.03点

* 欧元区和中国PMI数据提振股市，可能扶助提振企业获利前景

路透伦敦8月22日 - 欧洲股市周四上涨，因欧元区经济数据显示复苏势头站稳，可能提振年底公司业绩。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 录得8月初来表现最好的一日，上涨11.32点，或0.9%，报1,219.03点，之前三日下跌。

Stoxx 600指数 也上涨1%，至303.55点，此前数据显示8月欧元区企业活动增速强于预期。

“目前最热的问题是，宏观基本面持续改善和EPS上调周期的时间相差多少？”S&P Capital IQ首席欧洲股市策略师Robert Quinn说。

“当PMI超过52(欧元区8月PMI为51.7)，通常是四个月及更快，因此我们维持我们之前的预估时间，将看到企业第三季业绩明显改善，”他说。

S&P Capital IQ对Stoxx 600指数 今年底目标为325，较当前水平上涨7%，2014年底目标为375。S&P Capital IQ称，为期两年的公司盈利下调周期已经结束，且它假设2013-14年EPS增长为7%和10%。

中国也公布较好的经济数据，直指经济稳定增长，并扶助提振在伦敦上市的矿业类指数 攀升1.6%。汇丰(HSBC)周四公布名为“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”的8月初值数据重归荣枯线上方，升至50.1的四个月高位。上月该数据终值为47.7。

欧洲企业业绩似乎持续改善。

荷兰零售商Ahold 跳涨5.2%，此前公司公布高于预期的第二季营运获利。

根据汤森路透StarMine，迄今仅有46%的企业的第二季业绩逊于预期，之前一季为48%。