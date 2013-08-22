欧洲股市：反弹，因欧元区和中国PMI数据显示经济持续改善

欧洲股市：创近16个月最高收位，市场轻松看待英国正式启动脱欧日
泛欧STOXX 600指数升0.4%，报378.5点，为近16个月以来最高收盘点位，巩固了由欧元区经济在经历多年疲弱后前景变得更加光明带动的升势。
* FTSEurofirst 300指数上涨0.9%，报1,219.03点
* 欧元区和中国PMI数据提振股市，可能扶助提振企业获利前景
路透伦敦8月22日 - 欧洲股市周四上涨，因欧元区经济数据显示复苏势头站稳，可能提振年底公司业绩。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 录得8月初来表现最好的一日，上涨11.32点，或0.9%，报1,219.03点，之前三日下跌。
Stoxx 600指数 也上涨1%，至303.55点，此前数据显示8月欧元区企业活动增速强于预期。
“目前最热的问题是，宏观基本面持续改善和EPS上调周期的时间相差多少？”S&P Capital IQ首席欧洲股市策略师Robert Quinn说。
“当PMI超过52(欧元区8月PMI为51.7)，通常是四个月及更快，因此我们维持我们之前的预估时间，将看到企业第三季业绩明显改善，”他说。
S&P Capital IQ对Stoxx 600指数 今年底目标为325，较当前水平上涨7%，2014年底目标为375。S&P Capital IQ称，为期两年的公司盈利下调周期已经结束，且它假设2013-14年EPS增长为7%和10%。
中国也公布较好的经济数据，直指经济稳定增长，并扶助提振在伦敦上市的矿业类指数 攀升1.6%。汇丰(HSBC)周四公布名为“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”的8月初值数据重归荣枯线上方，升至50.1的四个月高位。上月该数据终值为47.7。
欧洲企业业绩似乎持续改善。
荷兰零售商Ahold 跳涨5.2%，此前公司公布高于预期的第二季营运获利。
根据汤森路透StarMine，迄今仅有46%的企业的第二季业绩逊于预期，之前一季为48%。
英国富时100指数 上涨0.88%，报6,446.87点。德国股市DAX指数 收升1.36%，报8,397.89点。法国股市CAC 40指数 上涨1.1%，报4,059.12点。(完)
泛欧STOXX 600指数升0.4%，报378.5点，为近16个月以来最高收盘点位，巩固了由欧元区经济在经历多年疲弱后前景变得更加光明带动的升势。
汽车类股也大幅上涨，升1.6%，德国大陆集团和大众汽车攀升，扶助德国DAX指数升1.35%，创2015年4月以来的最高收位。
路透米兰3月27日 - 欧洲股市周一下滑，受矿业股和银行股跌势拖累，此前美国总统特朗普因支持票不足撤回医改议案，立法首战以失败告终，令投资人担心他兑现财政刺激政策承诺的能力。