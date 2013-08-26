欧洲股市：收低，意大利政局争端令市场受压

* Euro STOXX 50收低0.2%，意大利MIB指数大跌2.1%

* 英国假期，市场交投非常清淡

路透伦敦8月26日 - 欧洲股市周一收低，意大利股市领跌，因意大利政坛再起纷争。而英国市场因假期休市，令整体市场交投清淡。

意大利MIB股指 重挫2.1%，该国公债收益率也上扬，因意大利前总理贝鲁斯柯尼领导的中间偏右政党周日公开表示，如果合组执政联盟的中间偏左政党下个月投票同意将贝鲁斯柯尼逐出国会，他们将不惜决裂，解散内阁。

投资人受到该威胁的困扰，担心这可能推迟激活该国经济的努力。

意大利银行股遭重创，意大利裕信银行(UniCredit) ，Intesa SanPaolo 和Banco Popolare 跌幅介乎3.3-4.2%。

但三家银行自7月初以来仍大涨25-30%，表现优于欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 期内11%的升幅。

Euro STOXX 50指数周一收低0.2%，报2,821.45点，成交量仅为90日均值的60%，为今年第五低。

FTSEurofirst 300指数 微跌0.01%，报1,223.52点。