欧洲股市：收低，意大利政局争端令市场受压

欧洲股市：受业绩和并购推动反弹，德国股市表现抢眼
汽车类股也大幅上涨，升1.6%，德国大陆集团和大众汽车攀升，扶助德国DAX指数升1.35%，创2015年4月以来的最高收位。
* Euro STOXX 50收低0.2%，意大利MIB指数大跌2.1%
* 英国假期，市场交投非常清淡
路透伦敦8月26日 - 欧洲股市周一收低，意大利股市领跌，因意大利政坛再起纷争。而英国市场因假期休市，令整体市场交投清淡。
意大利MIB股指 重挫2.1%，该国公债收益率也上扬，因意大利前总理贝鲁斯柯尼领导的中间偏右政党周日公开表示，如果合组执政联盟的中间偏左政党下个月投票同意将贝鲁斯柯尼逐出国会，他们将不惜决裂，解散内阁。
投资人受到该威胁的困扰，担心这可能推迟激活该国经济的努力。
意大利银行股遭重创，意大利裕信银行(UniCredit) ，Intesa SanPaolo 和Banco Popolare 跌幅介乎3.3-4.2%。
但三家银行自7月初以来仍大涨25-30%，表现优于欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 期内11%的升幅。
Euro STOXX 50指数周一收低0.2%，报2,821.45点，成交量仅为90日均值的60%，为今年第五低。
FTSEurofirst 300指数 微跌0.01%，报1,223.52点。
德国股市DAX指数 收升0.22%，报8,435.15点。法国股市CAC 40指数 下滑0.06%，报4,067.13点。(完)
汽车类股也大幅上涨，升1.6%，德国大陆集团和大众汽车攀升，扶助德国DAX指数升1.35%，创2015年4月以来的最高收位。
路透米兰3月27日 - 欧洲股市周一下滑，受矿业股和银行股跌势拖累，此前美国总统特朗普因支持票不足撤回医改议案，立法首战以失败告终，令投资人担心他兑现财政刺激政策承诺的能力。
“最终未获通过可能令投资人失望，”LCG分析师Ipek Ozkardeskaya表示，“但值得注意的是，市场主要关注的仍是财政计划，以及无论医保议案投票结果是否令人失望，特朗普政府都可以继续推进其扩张性财政计划。”