欧洲股市：反弹，沃达丰急升推高电信股

* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收涨0.7%

* 沃达丰受与Verizon磋商的消息提振急升8.2%，电信股上扬

* 对叙利亚实施军事打击的时间可能推迟，市场人气改善

路透伦敦8月29日 - 欧洲股市周四反弹上扬，受电信股大涨提振，之前沃达丰 证实正与Verizon 就出售双方美国合资企业股权事宜展开磋商。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收涨0.7%，报1,207.05点，在过去两日累积下跌约2%后反弹。

沃达丰 跳涨8.2%，之前该公司表示，正与Verizon就出售双方共同组建的美国合资公司45%的股权进行磋商，据彭博报导，交易价值约为1,300亿美元。

沃达丰股价大涨，使该公司市值增加约80亿英镑。沃达丰为市值第四大的英国公司。

上述消息引发电信股普涨。Telecom Italia 收涨0.7%，Orange 上扬1.7%，德国电信 攀升1.3%。STOXX Europe 600电信股指数 急升3.3%。

过去几天，西方国家将对叙利亚实施军事打击的可能性重创市场人气，点燃对中东原油供应的担忧。但短期内实施军事打击的可能性周四消退，且部分市场人士开始认为，任何军事干预都不可能对全球经济造成重大影响，投资者买兴增强。

数据显示，美国第二季经济增幅超过预期。

这导致泛欧绩优股指数削减涨幅，因美国经济成长加速，可能促使美国联邦储备理事会(FED/美联储)提早开始缩减刺激规模。但该指数稍后重拾上行动能。