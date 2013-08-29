欧洲股市：反弹，沃达丰急升推高电信股

欧洲股市：收盘基本持平，银行股和Dialog Semi下跌被奢侈品股上涨抵消
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收涨0.7%
* 沃达丰受与Verizon磋商的消息提振急升8.2%，电信股上扬
* 对叙利亚实施军事打击的时间可能推迟，市场人气改善
路透伦敦8月29日 - 欧洲股市周四反弹上扬，受电信股大涨提振，之前沃达丰 证实正与Verizon 就出售双方美国合资企业股权事宜展开磋商。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收涨0.7%，报1,207.05点，在过去两日累积下跌约2%后反弹。
沃达丰 跳涨8.2%，之前该公司表示，正与Verizon就出售双方共同组建的美国合资公司45%的股权进行磋商，据彭博报导，交易价值约为1,300亿美元。
沃达丰股价大涨，使该公司市值增加约80亿英镑。沃达丰为市值第四大的英国公司。
上述消息引发电信股普涨。Telecom Italia 收涨0.7%，Orange 上扬1.7%，德国电信 攀升1.3%。STOXX Europe 600电信股指数 急升3.3%。
过去几天，西方国家将对叙利亚实施军事打击的可能性重创市场人气，点燃对中东原油供应的担忧。但短期内实施军事打击的可能性周四消退，且部分市场人士开始认为，任何军事干预都不可能对全球经济造成重大影响，投资者买兴增强。
数据显示，美国第二季经济增幅超过预期。
这导致泛欧绩优股指数削减涨幅，因美国经济成长加速，可能促使美国联邦储备理事会(FED/美联储)提早开始缩减刺激规模。但该指数稍后重拾上行动能。
英国富时100指数 收高0.82%，至6,483.05点。德国股市DAX指数 收涨0.45%，报8,194.55点。法国股市CAC 40指数 攀升0.65%，报3,986.35点。(完)
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
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