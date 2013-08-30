欧洲股市：创下六周收盘低位，石油股领跌

* FTSEurofirst 300指数下挫1%

* 能源股领跌

路透伦敦8月30日 - 欧洲股市周五触及六周收盘低点，因对叙利亚马上进行军事打击的机率降低，油价回软令能源股承压，但较长期市场前景仍被看好。

石油巨擘荷兰皇家壳牌 、道达尔 、BP 和BG Group 跌幅介乎1.0-1.4%，对泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数拖累最大。

欧洲油气股指数 下挫1.3%，跟随油价大跌走势，此前英国表示不会加入对叙利亚的任何军事行动后，对中东原油供应受扰的担忧缓解。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 下挫1%，报1,195.01点，为7月中来最低收位。本周大跌2.3%，为6月来最大周度跌幅。

葡萄牙宪法法庭驳回一项允许开除公务员的法案，对葡萄牙纾困方案之下撙节计划造成一大打击。该国股指 下挫1.6%。

不过股市较长期前景仍被看好，因全球经济状况不断改善，且相对历史标准，股价仍具吸引力。