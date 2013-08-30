欧洲股市：创下六周收盘低位，石油股领跌

欧洲股市：从16个月高位下滑，因油股和银行股走软
纽约总检察长宣布，纽约等多个州市开始对特朗普政府采取法律行动，控告其推迟数个消费者和商业产品的节能标准，违反联邦法后，股市扭转走势。
* FTSEurofirst 300指数下挫1%
* 能源股领跌
路透伦敦8月30日 - 欧洲股市周五触及六周收盘低点，因对叙利亚马上进行军事打击的机率降低，油价回软令能源股承压，但较长期市场前景仍被看好。
石油巨擘荷兰皇家壳牌 、道达尔 、BP 和BG Group 跌幅介乎1.0-1.4%，对泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数拖累最大。
欧洲油气股指数 下挫1.3%，跟随油价大跌走势，此前英国表示不会加入对叙利亚的任何军事行动后，对中东原油供应受扰的担忧缓解。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 下挫1%，报1,195.01点，为7月中来最低收位。本周大跌2.3%，为6月来最大周度跌幅。
葡萄牙宪法法庭驳回一项允许开除公务员的法案，对葡萄牙纾困方案之下撙节计划造成一大打击。该国股指 下挫1.6%。
不过股市较长期前景仍被看好，因全球经济状况不断改善，且相对历史标准，股价仍具吸引力。
英国富时100指数 收低1.08%，至6,412.93点。德国股市DAX指数 收低1.12%，报8,103.15点。法国股市CAC 40指数 大跌1.32%，报3,933.78点。(完)
纽约总检察长宣布，纽约等多个州市开始对特朗普政府采取法律行动，控告其推迟数个消费者和商业产品的节能标准，违反联邦法后，股市扭转走势。
路透伦敦/米兰3月31日 - 欧洲股市周五收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。