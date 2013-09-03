欧洲股市：走低，因美众议院议长贝纳支持对叙利亚动武

欧洲股市：上涨，因投资者看多情绪增长和零售股表现抢眼
路透伦敦/米兰3月23日 - 欧洲股市周四攀升，旅游和零售股领涨，因投资者对美国总统特朗普刺激政策的乐观情绪升温，美国众议院即将对特朗普总统的医保议案进行投票。
* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收跌0.4%，盘中触及一周高位
* 叙利亚紧张局势不断升级，投资者倍感不安
* 在微软收购其手机业务的消息公布后，诺基亚股价受轧空推动飙升34%
路透伦敦9月3日 - 欧洲股市周二走低，长达一周的涨势告终，因对叙利亚将遭军事打击的忧虑重燃，盖过了诺基亚 暴涨34%带来的提振，之前微软 同意收购诺基亚的手机业务。
美国将对叙利亚政府实施军事打击的前景再度成为投资者关注的焦点，因美国众议院议长贝纳表示，将支持奥巴马总统发出的对叙利亚动武的呼吁，并敦促国会同僚予以支持。
以色列周二在事先未通报的情况下在地中海地区测试美国支持的导弹系统，令投资者倍感不安，在俄罗斯报告称侦查到该国发射导弹的消息公布后，市场出现一波抛售。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收跌0.4%，报1,212.39点，盘中触及一周高位。
微软收购诺基亚手机业务的消息带动科技股劲扬，同业阿尔卡特-朗讯 和爱立信 分别急升9.2%和5%。
诺基亚表示，将作价54.4亿欧元的将其手机业务出售给微软。
消息导致诺基亚股票受大规模轧空推动大涨，诺基亚是欧洲空头头寸最多的个股之一，有12%的股票被投资者借来卖出。收购消息令做空该股的对冲基金措手不及，他们纷纷买入该股以结清亏损的空头头寸。
美国供应管理协会(ISM)周二公布，8月制造业指数为55.7，预估为54.0；7月为55.4。
英国富时100指数 收低0.58%，至6,468.41点。德国股市DAX指数 收低0.77%，报8,180.71点。法国股市CAC 40指数 回落0.8%，报3,974.07点。(完)
路透伦敦/米兰3月23日 - 欧洲股市周四攀升，旅游和零售股领涨，因投资者对美国总统特朗普刺激政策的乐观情绪升温，美国众议院即将对特朗普总统的医保议案进行投票。
路透3月22日 - 欧洲股市周三触及两周低位，延续了昨日的跌势，受压于银行股走疲和安全服务公司Gemalto发布利润预警后急挫。
路透米兰3月21日 - 欧洲股市周二下跌，逆转了稍早的升幅，因对美国总统特朗普推动改革能力的不安情绪盖过了法国总统竞选辩论带来的令人宽慰的消息。