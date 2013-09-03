欧洲股市：走低，因美众议院议长贝纳支持对叙利亚动武

* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收跌0.4%，盘中触及一周高位

* 叙利亚紧张局势不断升级，投资者倍感不安

* 在微软收购其手机业务的消息公布后，诺基亚股价受轧空推动飙升34%

路透伦敦9月3日 - 欧洲股市周二走低，长达一周的涨势告终，因对叙利亚将遭军事打击的忧虑重燃，盖过了诺基亚 暴涨34%带来的提振，之前微软 同意收购诺基亚的手机业务。

美国将对叙利亚政府实施军事打击的前景再度成为投资者关注的焦点，因美国众议院议长贝纳表示，将支持奥巴马总统发出的对叙利亚动武的呼吁，并敦促国会同僚予以支持。

以色列周二在事先未通报的情况下在地中海地区测试美国支持的导弹系统，令投资者倍感不安，在俄罗斯报告称侦查到该国发射导弹的消息公布后，市场出现一波抛售。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收跌0.4%，报1,212.39点，盘中触及一周高位。

微软收购诺基亚手机业务的消息带动科技股劲扬，同业阿尔卡特-朗讯 和爱立信 分别急升9.2%和5%。

诺基亚表示，将作价54.4亿欧元的将其手机业务出售给微软。

消息导致诺基亚股票受大规模轧空推动大涨，诺基亚是欧洲空头头寸最多的个股之一，有12%的股票被投资者借来卖出。收购消息令做空该股的对冲基金措手不及，他们纷纷买入该股以结清亏损的空头头寸。

美国供应管理协会(ISM)周二公布，8月制造业指数为55.7，预估为54.0；7月为55.4。