欧洲股市：跟随美股升势小幅收高，地缘政治忧虑令升势受限

* FTSEurofirst 300指数升0.2%

* 跟随美股升势

路透伦敦9月4日 - 欧洲股市周三小幅收高，美国科技股升势提供上升动能，但地缘政治忧虑令升势受限。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高0.2%，报1,214.83点，盘中跌至1,204.77点的日低。

“受创的个股今日获得一些买盘动能，但未来几日市场将继续受叙利亚问题主导，”Accendo Markets高级交易员Tom Robertson表示。

“市场消化了美国将牵头对叙利亚实施有限军事打击的因素，但部分投资者仍担忧行动一旦开始，事态可能急剧变化，”他表示。

周三，美国总统奥巴马赢得国会关键人物对动武的支持，俄罗斯也表示，如果证实叙利亚政府实施了化武袭击，不排除同意采取军事行动。

意大利股市下滑，因国内政局不明朗，且在Ryanair 发布盈警暴跌11%后，旅游股走软。