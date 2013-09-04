欧洲股市：跟随美股升势小幅收高，地缘政治忧虑令升势受限

欧洲股市：从16个月高位下滑，因油股和银行股走软
纽约总检察长宣布，纽约等多个州市开始对特朗普政府采取法律行动，控告其推迟数个消费者和商业产品的节能标准，违反联邦法后，股市扭转走势。
* FTSEurofirst 300指数升0.2%
* 跟随美股升势
路透伦敦9月4日 - 欧洲股市周三小幅收高，美国科技股升势提供上升动能，但地缘政治忧虑令升势受限。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高0.2%，报1,214.83点，盘中跌至1,204.77点的日低。
“受创的个股今日获得一些买盘动能，但未来几日市场将继续受叙利亚问题主导，”Accendo Markets高级交易员Tom Robertson表示。
“市场消化了美国将牵头对叙利亚实施有限军事打击的因素，但部分投资者仍担忧行动一旦开始，事态可能急剧变化，”他表示。
周三，美国总统奥巴马赢得国会关键人物对动武的支持，俄罗斯也表示，如果证实叙利亚政府实施了化武袭击，不排除同意采取军事行动。
意大利股市下滑，因国内政局不明朗，且在Ryanair 发布盈警暴跌11%后，旅游股走软。
英国富时100指数 收高0.1%，至6,474.74点。德国股市DAX指数 收高0.19%，报8,195.92点。法国股市CAC 40指数 升0.16%，报3,980.42点。(完)
纽约总检察长宣布，纽约等多个州市开始对特朗普政府采取法律行动，控告其推迟数个消费者和商业产品的节能标准，违反联邦法后，股市扭转走势。
路透伦敦/米兰3月31日 - 欧洲股市周五收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。