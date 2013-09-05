欧洲股市：创下两周半收盘高位，受助于欧洲央行承诺维持低利率

* FTSEurofirst 300指数升0.7%，创下两周半收盘高位

* 意大利电信上扬，因购并臆测再生

路透伦敦9月5日 - 欧洲股市周四创下两周半收盘高位，因美国经济数据强劲，且欧洲央行承诺维持低利率以支撑经济复苏。

美国供应管理协会(ISM)公布数据显示，美国服务业以约八年最快速度成长，进一步证明全球最大经济体复苏动能加快。

欧洲的经济数据也在改善，但政策制定者暗示，自7月以来利率前景并未改变，经济尽管有改善，但风险仍偏向下行。

欧洲央行在9月会议后的政策声明称，如果有必要拉低货币市场利率，该行准备降息或向欧元区经济挹注更多资金。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高0.7%，报1,223.68点，为8月19日来最高收位。

欧洲央行刺激措施的最直接得益者-银行股领涨。

电信股 涨幅也居前，意大利电信 劲扬8.4%，因购并臆测再生。

不过对叙利亚局势的持续忧虑限制大盘升势。