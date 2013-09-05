欧洲股市：创下两周半收盘高位，受助于欧洲央行承诺维持低利率

欧洲股市：创近16个月最高收位，市场轻松看待英国正式启动脱欧日
泛欧STOXX 600指数升0.4%，报378.5点，为近16个月以来最高收盘点位，巩固了由欧元区经济在经历多年疲弱后前景变得更加光明带动的升势。
* FTSEurofirst 300指数升0.7%，创下两周半收盘高位
* 意大利电信上扬，因购并臆测再生
路透伦敦9月5日 - 欧洲股市周四创下两周半收盘高位，因美国经济数据强劲，且欧洲央行承诺维持低利率以支撑经济复苏。
美国供应管理协会(ISM)公布数据显示，美国服务业以约八年最快速度成长，进一步证明全球最大经济体复苏动能加快。
欧洲的经济数据也在改善，但政策制定者暗示，自7月以来利率前景并未改变，经济尽管有改善，但风险仍偏向下行。
欧洲央行在9月会议后的政策声明称，如果有必要拉低货币市场利率，该行准备降息或向欧元区经济挹注更多资金。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高0.7%，报1,223.68点，为8月19日来最高收位。
欧洲央行刺激措施的最直接得益者-银行股领涨。
电信股 涨幅也居前，意大利电信 劲扬8.4%，因购并臆测再生。
不过对叙利亚局势的持续忧虑限制大盘升势。
英国富时100指数 收高0.89%，至6,532.44点。德国股市DAX指数 收高0.48%，报8,234.98点。法国股市CAC 40指数 升0.66%，报4,006.80点。(完)
泛欧STOXX 600指数升0.4%，报378.5点，为近16个月以来最高收盘点位，巩固了由欧元区经济在经历多年疲弱后前景变得更加光明带动的升势。
汽车类股也大幅上涨，升1.6%，德国大陆集团和大众汽车攀升，扶助德国DAX指数升1.35%，创2015年4月以来的最高收位。
路透米兰3月27日 - 欧洲股市周一下滑，受矿业股和银行股跌势拖累，此前美国总统特朗普因支持票不足撤回医改议案，立法首战以失败告终，令投资人担心他兑现财政刺激政策承诺的能力。